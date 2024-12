Madagascar: Rails & histoire - Un étudiant malgache, lauréat d'une bourse

Niriantsoa Styve Razafindrainibe vient de décrocher une bourse de thèse grâce au soutien de l'Association pour l'histoire des chemins de fer. Ce jeune chercheur va enfin pouvoir creuser davantage sur le thème qui lui tient à coeur. « Cette bourse est importante pour moi. Elle représente un soutien essentiel me permettant de poursuivre mes recherches ainsi que d'approfondir les problématiques liées aux réseaux de transport dans une approche historique et interdisciplinaire», a-t-il fait savoir.

En effet, le travail de Styve relate le lien historique entre La Grande-Île et l'Hexagone, ayant pour but de valoriser le patrimoine ferroviaire malgache et analyser l'impact des infrastructures dans la mutation et transformation agro-alimentaire malgache. Bien entendu, ce ticket pour la Sorbonne est une opportunité de contribuer à l'enrichissement des connaissances dans le domaine. Formé au département d'Histoire de l'Université d'Ambohitsaina où il a obtenu son Master, Niriantsoa Styve ne s'est pas contenté de ce diplôme.

Au contraire, il ménage sa monture, car il veut voyager dans le temps. Dès lors, il dévore des livres et les vieilles archives pour trouver un thème original afin de pouvoir s'inscrire à l'école doctorale. À force de feuilleter, il commence à être sur les rails et trouve son chemin... de fer. Loin d'être un historien de salon, il a effectué une descente à Fianarantsoa, l'une des villes ferroviaires de Madagascar. Le séjour dans la capitale Betsileo s'avère instructif. Ce qui le pousse à esquisser un plan de recherches assez méticuleux... Il faut dire que ces cinq dernières années, l'histoire de Madagascar a connu un essor considérable. Sans conteste, cette discipline joue un rôle prépondérant et participe fortement à l'unité nationale.