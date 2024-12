Maroc: Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au salaire minimum légal pour les activités agricoles et non agricoles

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.24.1122 fixant le salaire minimum légal pour les activités agricoles et non agricoles, présenté par le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Ce projet intervient en application des engagements liés à l'amélioration des revenus des salariés du secteur privé, contenus dans l'accord social tripartite signé le 29 avril 2024 entre le gouvernement, les centrales syndicales les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs, concernant l'augmentation du salaire minimum légal pour les activités agricoles et non agricoles, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Selon le ministre, ledit projet de décret intervient également en application des dispositions du décret n°2.08.374 du 5 rajab 1429 (9 juillet 2008) portant application de l'article 356 de la loi n°65.99 relative au Code du travail.

Ce projet de décret, qui prévoit une augmentation du salaire minimum légal de 5% dans les activités non agricoles et agricoles, fixe à 17,1 dirhams le salaire minimum par heure dans les activités non agricoles à partir du 1er janvier 2025, a-t-il détaillé.

A compter du 1er avril 2025, le salaire minimum légal payé pour une journée de travail dans les activités agricoles sera fixé à 93 dirhams, a ajouté le ministre.