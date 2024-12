Maroc: Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur l'indemnité d'encadrement des stages de formation continue au profit des cadres de l'Education nationale

Rabat — Le conseil de gouvernement a adopté, jeudi, un projet de décret fixant les conditions d'attribution d'une indemnité aux fonctionnaires chargés de l'encadrement et de l'animation de stages de formation continue et de perfectionnement organisés au profit des cadres du ministère de l'Education nationale.

Il s'agit du projet de décret N° 2.24.143 modifiant et complétant le décret N°2.93.534 du 8 septembre 1993 fixant les modalités d'attribution d'une indemnité aux fonctionnaires chargés de l'encadrement et de l'animation de stages de formation continue et de perfectionnement organisés au profit des cadres du ministère de l'Education nationale, présenté par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, au nom du ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des mesures réglementaires entreprises pour concrétiser les objectifs de la loi cadre 51.17 relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, notamment ceux liés à l'obligation de la formation continue des ressources humaines relevant du département de l'Education nationale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

Ce décret s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes visant la mise en oeuvre de la feuille de route 2022-2026 pour la réforme de l'éducation, notamment ceux relatifs à l'application des programmes de formation continue diplômante basés sur la pratique pour améliorer le rendement des cadres de l'Education nationale.

Et d'ajouter que ce projet vise à modifier certaines dispositions du décret 2.93.534 en fixant les conditions d'attribution d'une indemnité aux fonctionnaires chargés de l'encadrement et de l'animation de stages de formation continue et de perfectionnement organisés au profit des cadres du ministère de l'Education nationale, en prévoyant une augmentation de l'indemnité fixée pour les fonctionnaires chargés de l'encadrement et de l'animation de stages de formation continue et de perfectionnement, à l'instar de ce qui avait été retenu pour l'indemnité sur les heures supplémentaires.