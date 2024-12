Tunisie: Festival international du Sahara de Douz - Plus de 10.000 spectateurs ont assisté aux festivités

Plus de 10.000 spectateurs, selon les estimations des services de la protection civile, ont assisté jeudi soir aux spectacles qui se sont déroulés à la place Hanish au premier jour de la 56ème édition du festival international du Sahara à Douz. Le directeur général des activités culturelles au ministère des Affaires Culturelles, Zaker El Akrami, a expliqué que le festival international du Sahara à Douz reflète la spécificité de la région et la richesse de son patrimoine, notant que les organisateurs de cette manifestation accordent une grande valeur à la dimension culturelle parallèlement à la dimension économique qui fait de ce festival une locomotive pour le développement dans cette région.

La même source a ajouté que le rayonnement de ce festival en a fait une destination pour les visiteurs de nombreux pays arabes et occidentaux pour suivre les événements qui honorent le patrimoine de la région. Il a souligné que le festival international de Douz est l'une des plus anciennes manifestations culturelles en Tunisie,. Elle remonte au siècle dernier ce qui nécessite de préserver cet acquis et d'en être fier, d'autant plus qu'il fait de la région une destination pour des milliers de visiteurs au cours de cette période.

Le directeur du festival international du désert, Achraf Ben Othman, a expliqué que cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une vision basée sur la culture et les arts, à commencer par le concours international de poésie arabe, qui s'est tenu, mercredi, outre l'organisation d'un spectacle bédouin le matin à la place des arts dans la ville de Douz. Le spectacle s'est poursuivi dans la soirée sur la place Hanish.

Cette production incarne la richesse du patrimoine matériel et immatériel de la région et renforce le rôle de cet événement dans la promotion du tourisme sahraoui, d'autant plus qu'il allie authenticité et renouveau.