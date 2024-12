Afrique Australe: Tennis - L'Afrique australe pour commencer la saison 2025

Les Akomba commencent tôt la nouvelle saison 2025 avec un tournoi international. Les U14 et U16 se mettent en action à l'occasion du championnat d'Afrique australe individuel et par équipe, qui se déroulera du 10 au 18 janvier à Windhoek, en Namibie.

L'équipe malgache sera composée de sept joueurs : trois garçons et quatre filles. Matei Randrianasolo, Koloina Randriamananjara et Onintsoa Ramanampanoharana forment l'équipe féminine U14, tandis que Ny Avo Razafindrazaka, Manou Randimbison et Sébastien Rakotondramboa constituent l'équipe masculine U14. La sixième joueuse, Soa Ainatia Andriamaniraka, représentera Madagascar en solo chez les moins de 16 ans.

La délégation de Madagascar sera dirigée par le coach et directeur technique national, Dina Razafimahatratra. La sélection a été basée sur le classement U14 actuel de la Confédération Africaine de Tennis, notamment les joueurs les mieux classés. Cependant, la catégorie U16 manque encore de joueurs, donc seule Soa Ainatia Andriamaniraka y participera. L'ambition du coach et de ses protégés est de se qualifier pour le sommet continental, afin de rentabiliser leur investissement en termes de temps et d'argent par de belles victoires. Selon Dina Razafimahatratra, la Fédération Malgache de Tennis n'a pas pu couvrir les frais de déplacement de l'équipe et n'a pas reçu de subvention de la part du ministère de tutelle. Ce sont les parents des joueurs eux-mêmes qui ont pris en charge tous les frais.