Madagascar: Transition énergétique - Un projet solaire en vue à Tsarasaotra

Une descente officielle a été organisée sur le site de PK 0 Tsarasaotra, le 23 décembre dernier, pour évaluer les préparatifs de construction d'une centrale solaire, dans le cadre du projet 50MW. Ce projet, inscrit dans la politique gouvernementale de promotion des énergies renouvelables, vise à renforcer l'approvisionnement en électricité dans la région d'Antananarivo via le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA).

Cette initiative répond à plusieurs objectifs stratégiques : doubler le taux d'accès à l'électricité à Madagascar, réduire la dépendance au fioul lourd (HFO), coûteux et polluant, et encourager une transition énergétique durable. La centrale à Tsarasaotra devrait être opérationnelle avant août 2025, conformément aux instructions du président Andry Rajoelina d'après le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste.

Sur place, des acteurs clés, notamment Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État chargé des Nouvelles villes, et Ron Weiss, directeur général de la Jirama, ont confirmé leur engagement à concrétiser ce projet. Cette centrale solaire, l'une des plus importantes de l'île, s'inscrit dans une démarche nationale visant à diversifier les sources d'énergie tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Une avancée majeure pour répondre aux besoins croissants en électricité, tout en réduisant l'impact environnemental et les charges financières liées aux combustibles fossiles.