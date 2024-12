Madagascar: Résultats provisoires/Communales - L'IRMAR en tête avec 967 maires

Les statistiques de la distribution des maires selon les partis politiques desquels ils sont issus, suivant les résultats provisoires émis par la Ceni, se présentent comme suit. L'IRMAR a obtenu 967 maires, il est suivi par les indépendants avec 475 maires, FIVOI 52 maires, TIM 38 maires, AVI 37 maires, ADN 36 maires, FREEDOM et parti vert Hasin'i Madagasikara ex aequo avec 16 maires de chaque et la plateforme Firaisankina ayant eu 13 maires. Notons que le total des maires élus est de l'ordre de 1 695. Au vu de ces chiffres, la plateforme présidentielle a largement dépassé le nombre de moitié des maires dans la Grande île, tandis que les candidats présentés par les indépendants sont en seconde position.

Trois premiers

Concernant les résultats par province, notamment les trois premiers, pour Toamasina, l'IRMAR a obtenu 159 maires sur 249, les indépendants ont 71 maires et l'AVI ainsi que le TIM ex-aEquo ont été crédités de 4 maires. Concernant Mahajanga, l'IRMAR a eu 139 maires sur 246, en deuxième position, les indépendants avec 74 maires et l'AVI avec 12 maires. Quant à la province de Fianarantsoa, l'IRMAR est en tête avec 272 maires, en seconde position les indépendants avec 128 maires et le mouvement Gasikara 5 maires. Pour ce qui est de la province d'Antananarivo, l'IRMAR est crédité de 130 maires, en deuxième les indépendants avec 77 maires et 51 pour FIVOI. À propos de Toliara, l'IRMAR a eu 183 maires, en deuxième position les indépendants avec 72 maires et en troisième l'AVI avec 14 maires. Pour la province d'Antsiranana l'IRMAR est crédité de 84 maires, les indépendants de 53 maires et l'ADN de 12 maires.