Madagascar: Pollution de l'air - Sept à dix fois supérieurs au seuil de l'OMS

Antananarivo suffoque et l'épisode serait parti pour se prolonger. C'est ce que nous apprend le bulletin spécial de surveillance de la qualité de l'air publié par la direction générale de la météorologie (DGM) hier. Le service météo déplore une dégradation significative de la qualité de l'air observée à Antananarivo. La qualité de l'air est malsaine pour tout le monde. Ce, dans la mesure où les concentrations des particules fines sont 7 à 10 fois supérieures au seuil recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les quartiers d'Ampandrianomby (DGM), Andraharo (UNICEF), Soanierana (CNRE), Ambatobe, Amboditsiry (MADA-AQ) et Andranomena (Ambassade des États-Unis) sont les plus touchés si l'on se réfère au bulletin spécial publié par la DGM.

Catastrophe

La situation ne devrait pas s'améliorer dans les trois prochains jours. Les conditions météorologiques pourraient rester favorables à l'accumulation des polluants. Le pic de pollution risque de se prolonger, précise la direction générale de la météorologie. Avant de souligner qu'avec « les niveaux de pollution actuels, tout le monde peut subir des effets sur la santé, et les personnes sensibles comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes.» « Les personnes atteintes de problèmes respiratoires et cardiaques peuvent subir des effets plus graves », conclut le bulletin spécial du service météo.