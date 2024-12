Ile Maurice: Claude Léger - Le globe-trotter amoureux de la petite reine !

Claude Léger est ce que l'on peut appeler un «cycliste globe-trotter». Il parcourt le monde pour donner libre cours à sa passion pour le vélo. Le Canadien était à Maurice il y a quelques semaines et s'est dit enchanté par les randonnées à vélo qu'il a effectuées sur nos routes.

Il faut dire qu'il existe un lien très fort entre Claude et l'île Maurice dans la mesure ou son épouse est Mauricienne ! Mais il a aussi voyagé dans un grand nombre de pays. Grâce à ses deux passions : le ski de fond et le cyclisme. Il a été exposé à une variété de cultures, de styles de vie et d'environnements lors de sa participation à des épreuves internationales.

Claude Léger a, en effet, participé au Marathon canadien de ski en 1984 et à plusieurs courses de ski de la Worldloppet entre 1990 et 2000. La Worldloppet est une fédération d'événements populaires de ski de fond de longue distance dont l'objectif est de promouvoir cette discipline. Il a participé aux courses de ski suivantes : Dolomitlenlauf (Autriche) ; Marcialonga (Italie) ; König Ludwig Lauf (Allemagne) ; Transjurassienne (France) ; Gatineau Loppet (Canada) ; Finlandia Hiihto (Finlande) ; Vasaloppet (Suède) ; Engadin Skimarathon (Suisse) ; Birkebeinerrennet (Norvège). De 1995 à 2000, il a aussi été membre du conseil d'administration et directeur de course de la Gatineau Loppet. C'est la seule course canadienne appartenant au circuit Worldloppet.

∎ Claude Léger a pris plaisir à découvrir les saveurs tropicales de notre île.

Après une carrière professionnelle au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et du gouvernement fédéral canadien, Claude a décidé de s'impliquer davantage dans l'industrie du cyclisme. De 2015 à 2017, il a été consultant pour Blade Carbon Wheels, une entreprise canadienne qui produit des roues en carbone. Simultanément, il a travaillé comme consultant pour Beet It, de 2015 à 2018, une entreprise canadienne de nutrition sportive. De 2018 à 2020, il a représenté Apogée Sports, une marque canadienne de vêtements de sport décontractés et personnalisés. Son rôle de consultant consistait à développer les parts de marché de ces entreprises au Canada et à l'étranger.

Le tournant : Étape du Tour de France 2006

En 2006, Claude a participé à l'Étape du Tour de France et l'a terminée. L'Étape du Tour est une épreuve cyclosportive organisée chaque année depuis 1993. Il s'agit d'un des plus grands rassemblements de cyclistes annuels au monde.

Cet événement a été sa première exposition à une course internationale de cyclisme sur route de haut niveau et a été une grande source de motivation, non seulement pour en vivre d'autres, mais aussi pour améliorer sa condition physique et ses compétences en cyclisme. Cela l'a amené à participer aux événements suivants : Étape du Tour de France 2006 à 2011, 2013, 2016, 2019 ; Cape Argus, Afrique du Sud 2011 et 2013 ; Paris-Roubaix & Time Megève, France ; 2012 ; Maratona de Pinarello, Italie 2013 ; Mallorca 312, Espagne & Ride The Rockies, Colorado, USA, Mammoth Lakes Gran Fondo 2015 ; Liège Bastogne Liège, Belgique ; Majorque 312 ; Cyclotour du Léman Suisse, Milan-Sanr Rmo, Italie, Ardéchoise, France 2016 ; Ardéchoise & Girona Gran Fondo, Espagne 2019 ; l'Étape Slovénie par le Tour de France 2023 ; Maratona des Dolomites (officieusement), Italie et Istria 300, Croatie 2024. Claude et deux amis ont pédalé, sur des jours alternatifs, de San Diego à Miami, USA 2023.

∎ Claude Léger prenant la pose à l'entrée du village de Surinam...

Claude Léger a aussi participé à trois des quatre plus grands salons du vélo au monde. En 2016, il a participé au salon Interbike à Las Vegas, aux États-Unis, puis au Taipei Cycle Show à Taïwan, en 2017. En 2019, il a participé au China Cycle Show à Shanghai. Ce fut une excellente occasion de se familiariser avec l'industrie du cyclisme, d'élargir son réseau de contacts et de se renseigner sur les tendances du marché. Depuis, il est resté en contact avec Upline, une entreprise de chaussures de cyclisme sur route basée à Taïwan.

Actuellement, Claude consacre beaucoup de temps à sa passion pour le cyclisme. Il est ambassadeur de Pactimo depuis 2023. Pactimo est une entreprise américaine spécialisée dans l'offre de vêtements de cyclisme de route de haute qualité. En 2023, il a rejoint la communauté VIP d'Outway. Outway est une entreprise canadienne dont l'objectif principal est de fournir à ses clients des chaussettes et des bandeaux de haute qualité. En 2024, Claude s'est joint à Upline Cycling Shoes à titre d'ambassadeur. Claude fait la promotion de ces marques dans les médias sociaux, principalement sur Facebook. En 2024, il s'est joint au site internet indépendant Epic Road Rides à titre de collaborateur. Celui-ci est un blog et une ressource pour les cyclistes amateurs de voyages.

∎ Le Canadien a pris le temps d'apprécier les beaux paysages qu'offre les cotes mauriciennes.

Claude continue de vivre sa passion en découvrant de nouvelles destinations, cultures et nations.

Promouvoir l'île Maurice comme destination de vélo

«C'est ma cinquième visite à Maurice. Vu que mon épouse est Mauricienne, nous venons régulièrement, soit tous les deux ans», confie Claude Léger. «Cette fois, j'ai bien aimé le contact avec les gens lors de mes sorties à vélo dans l'ouest, le sud, le centre, l'est et le nord. Les Mauriciens sont sincères et sympathiques. Je me suis lié d'amitié avec un couple de Sud-Africains (John Phillip et Carol Ann Unterhorst) établi à Rivière Noire, qui tiennent un magasin de vélos, The Cycling Zebra. Ils organisent aussi des sorties en groupe à vélo. J'ai aussi fait quelques sorties avec un ami français. J'ai noté que les automobilistes sont courtois. Ils font attention et klaxonnent gentiment pour prévenir les cyclistes de leur passage. Les routes sont en bonne condition également», observe Claude.

Celui-ci déplore, toutefois, que beaucoup de déchets sont jetés sur le bord des routes. «C'est la seule chose que je n'ai pas apprécié. Il est dommage que tout le monde n'ait pas le réflexe de conserver ses déchets pour les disposer dans les lieux appropriés», regrette-t-il.

Notre interlocuteur compte revenir dans quelques mois pour faire le tour de l'île qui totalise 230 kilomètres. Entre-temps, il écrira un article pour promouvoir Maurice comme destination-vélo pour le site Epic Road Rides en espérant que cela donne envie à d'autres à venir découvrir nos routes tout en se laissant aller au dépaysement...