Togo: Le « meilleur » cadeau de fin d'année de CAP pays à deux structures sanitaires !

C'est en tout cas selon le Directeur préfectoral de la Santé de la préfecture du Golfe, Dr Agbétiafa qui assistait ce Jeudi 26 Décembre à la cérémonie de remise de ces « cadeaux » aux CMS de Kanyikopé et de Katanga, dans la partie Sud-Est de la Commune de Golfe 1.

En effet, ce jour, au cours d'une cérémonie organisée sous la direction de la Commune de Golfe 1, Bè Afédomé, représentée par le premier Adjoint au Maire, Koffi Fofo Boko, les deux structures sanitaires précitées ont bénéficié, de la part de la société CAP TOGO, spécialisée dans le commerce du carburant, de dons en matériels médicaux et en médicaments.

Commentant une telle action, l'élu local, a indiqué que c'est « le partenariat qui existe entre CAP TOGO et la Commune de Golfe 1 se concrétise ainsi. Je pense que ce partenariat ira de l'avant. Et directement CAP Togo contribue au développement communal. Comme on le dit souvent, un esprit saint dans un corps sain. Si nous sommes en bonne santé, nous allons vaquer à nos activités. Le développement ira toujours de l'avant. C'est un geste de gratitude que nous témoignons à l'endroit de CAP TOGO et nous demandons de faire davantage puisqu'il n'y pas que deux CMS dans la commune de Golfe 1 ». Profitant de l'occasion de cette cérémonie, M. Boko a a fait un appel du pied à la Société CAP TOGO qu'il entend voir ouvrir sa première station d'essence sur le territoire communal de Golfe 1. « Nous allons profiter de l'occasion pour leur dire qu'il n'y a pas de station CAP dans la commune de Golfe 1. Ce serait judicieux qu'ils viennent implanter une station CAP dans notre commune », a-t-il souhaité.

Il est à relever que ce geste n'est pas un coup isolé de la part de cette société qui s'investit à fond à travers le Togo au travers des actions sociales. D'après sa Cheffe service commercial, Aïda Bako Saïbou, « CAP TOGO est une société de droit togolais, qui emploie du personnel de nationalité togolaise. Nous travaillons avec plusieurs structures, les entreprises, les communes, les particuliers, donc dans sa dynamique de faire des dons sociaux cette fin d'année, CAP Togo a offert des vivres dans le nord pour les populations qui sont déplacées, dans la région des Savanes. C'est dans cette optique de faire du social que la commune de Golfe 1 a été choisie pour qu'on puisse les accompagner en kits médicaux et appareils pour les laboratoires ». Et de préciser, « cette commune fait partie de notre clientèle ».

Entre autres composantes des kits médicaux offerts aux deux structures sanitaires, il y a des équipements pour le laboratoire (dont un Microscope) ainsi que des équipements. De quoi réjouir le Directeur préfectoral de la Santé dans le Golfe, Dr Agbétiafa. « Je le mets sous le couvert de cadeau de fin d'année », a-t-il avancé avant de poursuivre, « Katanga et Kanyikopé ne peuvent pas recevoir un meilleur cadeau que ça. Ceci vient répondre à un besoin de longue date, voire de plusieurs années. Ceci vient relever énormément le plateau technique de ces deux structures sanitaires.

Nous avons des équipements de laboratoires qui peuvent faire plusieurs analyses, de sang, de selles, on peut même faire la biochimie, ... parasitologie, c'est déjà énorme pour une structure de santé qui envoyaient les gens faire des analyses ailleurs. Ce qui ne satisfaisait pas les patients ». Pour ce praticien de la médecine, « Aujourd'hui, c'est de nouveaux services qui vont s'ouvrir et qui vont contribuer à la satisfaction du patient. Parce que le patient, il est content quand au même lieu on lui fait la consultation, la prescription des médicaments, la prescription des analyses et il fait les analyses sur place et il paie les produits aussi sur place.

Il est plus satisfait. Cette dotation vient contribuer au degré de satisfaction des patients qui vont venir et ça ajoute quelque chose à la qualité des soins, parce que, quand on pose un bon diagnostic et on fait un bon traitement, le patient est vite guéri et il est satisfait. Et les médicaments, ce sont des produits qui sont très bien et qui rentrent dans le traitement de plusieurs pathologies coutantes que nous trouvons dans nos milieux ».

D'ores et déjà, CAP TOGO se projette dans 2025 avec des nouvelles initiatives à la faveur des populations togolaises.