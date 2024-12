Togo: Une année sous le signe de la paix et du panafricanisme

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a dressé vendredi un aperçu des réalisations diplomatiques du Togo en 2024.

Sous la vision stratégique du président Faure Gnassingbé, la diplomatie togolaise s'est illustrée sur les plans bilatéral, multilatéral, et panafricaniste, malgré un contexte international marqué par des tensions et des défis sécuritaires, souligne le ministère.

2024 a confirmé le rôle de médiateur du Togo sur la scène internationale. Parmi les faits marquants, la libération de deux gendarmes ivoiriens retenus au Burkina Faso, grâce à une médiation directe du de Faure Gnassingbé. Selon M. Dussey, cet aboutissement illustre la capacité des parties à privilégier le dialogue et la négociation pour résoudre les crises régionales.

Dans cette dynamique, le Togo a également lancé l'initiative Global Peace and Security Alliance (GPSA), un cadre favorisant le dialogue entre divers acteurs oeuvrant pour la paix et la sécurité mondiale. Ce projet s'inscrit dans le prolongement du Lomé Peace and Security Forum (LPSF), créé en 2023, et vient renforcer l'expertise reconnue du Togo en matière de gestion des conflits.

L'un des axes majeurs de la diplomatie togolaise reste la mobilisation de la diaspora africaine et des afro descendants. En 2024, le Togo a intensifié les préparatifs pour le 9e Congrès panafricain, prévu à Lomé. Cet événement, bien que reporté pour des raisons logistiques, vise à définir une vision commune pour le développement humain, politique et culturel des Africains et afro descendants. Il devrait se tenir courant 2025.

Le Togo a également célébré pour la première fois à l'UNESCO la Journée mondiale de la culture africaine et afro descendante (JMCA), mettant en lumière les liens culturels entre l'Afrique et ses diasporas.

Sur le plan international, Robert Dussey a représenté son pays à des événements clés, notamment la Conférence sur la Décennie des Afro descendants à Cuba, rappelant l'importance de réparer les injustices historiques et de lutter contre les discriminations.

Le Togo a élargi son réseau diplomatique avec l'ouverture d'une ambassade à Doha, au Qatar, et la signature d'accords de coopération avec plusieurs pays, dont l'Ouzbékistan, les Bahamas, l'Inde, et Sao Tomé-et-Principe.

Ces partenariats visent à soutenir les projets prioritaires de la Feuille de route Togo 2025, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrialisation.

Les visites de haut niveau, telles que celle du chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, ou encore celles des ministres des affaires étrangères du Brésil, de Sao Tomé-et-Principe, et du Nigeria, ont renforcé les liens bilatéraux. Par ailleurs, des consultations politiques avec l'Inde, l'Arménie, et la Russie ont permis d'élargir les axes de coopération.

Sur le plan multilatéral, le Togo a maintenu son engagement pour l'intégration africaine. L'édition 2024 de la Semaine de l'intégration africaine, célébrée en mai, a rassemblé diverses communautés étrangères vivant au Togo pour promouvoir l'amitié et la cohabitation pacifique.

Au sein de la Cédéao, le président Faure Gnassingbé a été mandaté pour faciliter le dialogue avec les États du Sahel, témoignant de la confiance accordée au Togo dans la gestion des crises régionales. En outre, la participation active de Lomé à la Francophonie et au Commonwealth reflète son dynamisme sur la scène internationale.

L'organisation de la conférence des ambassadeurs et chargés d'affaires en août 2024 a marqué une étape importante dans la professionnalisation de la diplomatie togolaise. Cet événement a permis d'échanger sur les défis politiques nationaux et internationaux, tout en renforçant les capacités des missions diplomatiques pour une action plus efficace.