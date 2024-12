Cote d'Ivoire: Diabo - Les enfants de Sinzékro dans la joie

Les populations du village de Sinzékro, dans la sous-préfecture de Diabo, étaient en joie, le 21 décembre. Particulièrement, les enfants pour qui était organisé, pour la première fois, un arbre de Noël.

En effet, à l'initiative de la Fondation Africa Light, plus de 500 enfants de ce village ont reçu des cadeaux et partagé un repas lors d'une belle cérémonie festive qui a réuni le chef du village Nanan Souanga et le secrétaire de la sous-préfecture, représentant la sous-préfète de Diabo, Yolande Abekoua et Koko Ernest, directeur d'Epp konan N'Zué de Sinzékro.

Fatim Tolla, la présidente de la fondation, a remercié ses partenaires qui l'ont accompagnée dans cette opération et exprimé sa joie d'avoir contribué au bonheur des enfants.

« Nous sommes venus à Sinzékro pour manifester notre élan de solidarité et d'amour envers cette population. Nous sommes venus comme un père Noël nous tenir aux côtés de ces tout-petits, afin de nous réjouir avec eux en cette période de la célébration de la naissance du Christ. Et quand je vois tous ces enfants et cette forte mobilisation, je peux dire que mes collaborateurs et moi, nous ne nous sommes pas trompés de cible en choisissant ce village », s'est réjouie Fatim Tolla.