Gambie: 77% des Gambiens estiment que le pays est sur la mauvaise voie - Enquête

Le lundi 23 décembre 2024, le Centre de Recherche sur les Politiques et le Développement, dirigé par Sait Matty Jaw, a dévoilé les résultats de l'enquête Afrobaromètre Round 10 à l'hôtel Metzy à Kololi.

Menée en Gambie entre avril et mai 2024, l'enquête met en lumière le mécontentement généralisé de la population à l'égard de la situation économique du pays et des performances du gouvernement. Il est alarmant de constater que 77 % des Gambiens pensent que le pays est sur la mauvaise voie - une forte augmentation par rapport aux 29 % de 2018.

Mr Sait Matty Jaw a mis en évidence lors de la présentation des résultats une baisse significative de la conception de l'économie du pays par le public. Seuls 19 % des répondants ont qualifié les conditions économiques de « plutôt bonnes » ou « très bonnes », une chute spectaculaire par rapport aux 58 % de 2018. La hausse du coût de la vie a encore exacerbé les défis économiques auxquels la population est confrontée.

« La santé reste le problème le plus pressant pour les Gambiens, suivie par l'augmentation du coût de la vie et les préoccupations concernant la criminalité et la sécurité », a déclaré Mr Sait Matty Jaw, soulignant l'appel du public à une intervention urgente du gouvernement en vue de la résolution de ces problèmes critiques.

L'enquête a également révélé une forte baisse de l'approbation des dirigeants nationaux et locaux par le public. Le taux de désapprobation du président Barrow s'élève à 62 %, tandis que 65 % et 60 % des personnes interrogées ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la performance des membres du Parlement et des conseillers des gouvernements locaux, respectivement.

Malgré le mécontentement général, Mr Sait Matty Jaw a noté certains progrès sous l'administration du président Barrow. L'enquête met en évidence des améliorations en matière de liberté d'expression (80 %), de participation des jeunes à la vie politique (69 %), d'engagement politique des femmes (67 %), de respect des droits de l'Homme (65 %) et de maintien de l'ordre public (55 %).

« Toutefois, la paix et la sécurité restent des préoccupations importantes, 68 % des personnes interrogées faisant état d'un déclin dans ces domaines », a-t-il ajouté.

L'enquête Afrobaromètre, menée par le biais d'entretiens en face à face avec 1 200 Gambiens adultes, fournit un échantillon représentatif au niveau national avec une marge d'erreur de 3 %. Les entretiens ont été menés dans la langue préférée des personnes interrogées afin de garantir l'exactitude et l'inclusivité des données.

Mr Sait Matty Jaw a déclaré que les résultats soulignent la nécessité urgente pour le gouvernement de s'attaquer à des problèmes clés tels que les soins de santé, l'augmentation du coût de la vie et la sécurité publique. Bien que des progrès aient été constatés dans des domaines tels que les droits de l'Homme et la participation politique, la détérioration des conditions économiques et le mécontentement croissant à l'égard des dirigeants exigent une action immédiate et décisive, et ce, afin de réorienter la trajectoire du pays.