Angola: Les athlètes de Huambo de la 68ème édition de São Silvestre intensifient leur préparation

Huambo (Angola) — Les 23 athlètes représentant la province de Huambo à la 68ème édition de São Silvestre ont intensifié jeudi leur entraînement final en vue de la course qui se déroulera dans les rues de Luanda, le 31 de ce mois.

Ce sont 15 athlètes paralympiques et huit athlètes olympiques sélectionnés qui, dans le circuit fermé serre-froid, entre 6h00 et 8h00, effectuent un entraînement matinal en se concentrant sur la bonne performance dans la course de 10 kilomètres.

Se confiant jeudi à l'Angop, le président de l'Association locale d'athlétisme, Cleofas Camoni Jorge, a déclaré que les préparatifs se poursuivaient depuis six mois et que plusieurs tests avaient été effectués, sachant que les athlètes recherchent une opportunité d'être absorber par des clubs.

"En plus d'être une compétition internationale, São Silvestre constitue une fenêtre d'opportunités pour les athlètes qui souhaitent trouver un meilleur club, qui leur offre des conditions sociales et économiques décentes", a-t-il souligné.

A cet effet, il a ajouté que les conditions pour les personnes sélectionnées ont été créées et que la délégation se rendra à Luanda, la capitale du pays, samedi prochain (28), avec le soutien du Gouvernorat de la province de Huambo.

L'itinéraire commence sur la Place Largo da Mutamba, en passant par les avenues Amílcar Cabral, Revolução de Outubro et Ho-Chi-Minh, Alamedas Manuel Van-Dúnem, Largo do Kinaxixi, les rues Missão, Cirilo da Conceição, 4 de Fevereiro, Largo do Baleizão, Rue Francisco das Necessidades et se termine au stade des Coqueiros.

Lors de la 67e édition, en 2023, la province de Huambo était représentée par 20 athlètes, dont des athlètes olympiques et paralympiques.

Histoire de la course

La course pédestre de fin d'année « São Silvestre » a été instituée par l'Église catholique, à la mémoire du pape du même nom, originaire de Rome (Italie) qui a régné de 314 à 315 après JC et est décédé le 31 décembre.

En raison des six exploits en faveur de la défense de la foi, en plus d'avoir construit les basiliques de Saint-Pierre de Latran, qui sont devenues la résidence des papes, l'Église catholique a accepté la date pour le canoniser.

Parmi les manifestations entourant la mort du Saint-Pape, se distingue la course piétonne, ouverte à tous les citoyens, dans un hommage qui a commencé à Rome, mais s'est répandu dans le monde entier, devenant au fil du temps la course la plus populaire.

En Angola, la course a commencé à être disputée en 1954, mais en 1985 elle a été rebaptisée Démosthène de Almeida, en l'honneur du promoteur de l'athlétisme national, Démosthène de Almeida Clington. En 2002, elle a été rebaptisée São Silvestre.

D'abord à caractère national, son internationalisation n'a été enregistrée qu'en 1964, avec une domination des athlètes éthiopiens, hommes et femmes, avec respectivement 10 et cinq triomphes.

La course a déjà réuni des stars mondiales de l'athlétisme, comme Haile Gebrselassie (2011), Zersenay Tadese (2013) et Priscah Jeptoo, championne du marathon de Londres et de New York.

L'événement sportif de masse n'a été interrompu qu'à deux reprises, en 1961 et 1978. En 2021, il a été exceptionnellement joué en mars 2020, en raison des implications de la pandémie de Covid-19.

L'édition 2024 a été remportée par l'athlète namibien Daniel Paulus, qui a parcouru les 10 kilomètres de la course en 29 minutes et 32 secondes, tandis que sa compatriote Helalia Johannes a remporté la course féminine (34 :08).