Tunisie: FIFEJ 2025 - 35 ans, 14 éditions 'Pour ne jamais croire qu'une ville comme Sousse est privée de cinéma....', du 8 au 12 avril 2025

TUNIS — Ayant pour slogan "Ici commence notre avenir", le Festival International du Film de l'Enfance et de la Jeunesse de Sousse (FIFEJ) se déroulera dans sa 14ème édition du 8 au 12 avril 2025, sous le signe "Pour ne jamais croire qu'une ville comme Sousse est privée de cinéma...".

Dans le cadre des préparatifs de ce rendez-vous cinématographique, le comité directeur de la 14ème édition du festival a annoncé l'ouverture des inscriptions pour la Compétition officielle des Longs et Courts Métrages, ainsi que l'ouverture des candidatures pour participer à la section « Ciné Jeunesse ». Les derniers délais pour les deux appels sont fixés pour le 15 mars 2025.

Au fil de ses 35 ans, le Fifej fondé en 1991 et organisé initialement tous les deux ans, s'est imposé depuis 2014 comme un rendez-vous cinématographique annuel incontournable.

Organisé par l'Association Fifej Sousse avec le soutien du ministère des affaires culturelles et du Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI), en partenariat avec la Municipalité de Sousse, le Fifej vise à présenter des films au grand public tout en organisant des rencontres entre cinéphiles, réalisateurs, producteurs, distributeurs, techniciens, interprètes et différents acteurs du milieu cinématographique.

Zoom sur les couleurs du Fifej 2025 ouvert aux films de fiction, d'animation et aux films documentaires, qu'ils soient de court ou de long métrage:

Sélection officielle : traitant des thématiques de la jeunesse et de l'enfance, la compétition officielle Longs métrages est ouverte aux films de fiction, documentaires ou d'animation. La compétition officielle courts métrages est destinée aux courts métrages professionnels de fiction, documentaires ou d'animation.

Ciné Jeunesse : cette section est ouverte aux courts métrages scolaires ou amateurs, de fiction, documentaires ou d'animation, réalisés par des réalisateurs de moins de 30 ans

Ciné Enfance : cette section est consacrée aux courts métrages de fiction, documentaires ou d'animation, réalisés par des enfants.

Compétition photo nationale : ayant pour thème les droits de l'enfance, la compétition vise à mobiliser les talents photographiques pour sensibiliser le public aux problématiques qui touchent les enfants à travers le monde. Les participants seront invités à capturer des images poignantes et créatives qui illustrent les défis que rencontrent les enfants pour faire respecter leurs droits, qu'il s'agisse d'éducation, de protection contre les abus, de droits à la santé, ou d'accès à une enfance épanouie. Cette compétition vise à promouvoir l'engagement artistique comme outil de sensibilisation.

"Parallèles" : cette section est consacrée aux hommages, séances spéciales ouvertes aux longs et courts métrages quels que soient leurs genres (fiction, animation, documentaire).

Ateliers de formation cinématographique : En marge des projections le Fifej organise des ateliers de formation cinématographique destinés aux jeunes réalisateurs et passionnés de cinéma. Ces ateliers auront pour thème central les droits de l'enfant et du jeune en situation de handicap. A travers des séances pratiques et théoriques, les participants auront l'opportunité d'explorer comment le cinéma peut sensibiliser et défendre ces droits, tout en abordant les défis spécifiques auxquels ces enfants et jeunes sont confrontés dans la société contemporaine.

Masterclasses : des masterclasses et des rencontres entre les participants et des cinéastes, consacrées au thème des droits de l'enfance, ont pour objectif de créer un dialogue enrichissant entre les jeunes cinéastes, les experts et les professionnels du cinéma. Les masterclasses portant notamment sur les techniques de narration, de réalisation et de mise en scène seront animées par des cinéastes de renom qui partageront leur expérience et leur expertise sur la manière de traiter les questions relatives aux droits des enfants à travers le cinéma.

Programmation spéciale au centre de rééducation des enfants de Sousse :une programmation de films de la compétition, entre courts et longs métrages, en présence de réalisateurs, d'acteurs et d'invités, est prévue au Centre de rééducation des enfants à Sousse.

Programmation dans les milieux scolaires et universitaires : une sélection de films en compétition, entre courts et longs métrages, est programmée dans des établissements scolaires et universitaires, en présence de réalisateurs, d'acteurs et d'invités.

Sept espaces différents outre la salle mobile Cinématdour: le Fifej 2025 se déroulera dans sept espaces emblématiques de la ville de Sousse, offrant une expérience immersive et diversifiée aux festivaliers : le Théâtre Municipal, le Ribat, le Centre Culturel, le Collège Pilote, l'Institut supérieur de musique et l'Institut des beaux arts de Sousse ainsi que la salle de cinéma itinérante "Cinématdour", d'une capacité de 100 places.

Animation de la ville de Sousse : une série de spectacles vivants est programmée pour animer la ville à travers des performances variées (musique, danse,...).