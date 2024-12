Congo-Kinshasa: Autrefois adversaires, Joseph Kabila et Moïse Katumbi se rencontrent et critiquent Félix Tshisekedi

L'ancien président Joseph Kabila et Moïse Katumbi, ancien gouverneur de province et président du parti politique Ensemble pour la République, se sont rencontrés à Addis-Abeba, en Éthiopie, peu avant Noël, selon les informations fournies par leurs équipes respectives. Plus de deux ans après leur dernière rencontre à Lubumbashi, les deux hommes, autrefois adversaires, critiquent d'une même voix la présidence de Félix Tshisekedi, qu'ils qualifient « la dictature ».

Jadis adversaires politiques farouches, les deux hommes se rapprochent de plus en plus dans leur opposition au président Félix Tshisekedi. Ils ont même publié jeudi 26 décembre un communiqué conjoint pour afficher leur entente et leurs objectifs communs. La dernière fois que Joseph Kabila et Moïse Katumbi avaient été vus ensemble en public remontait à mai 2022, lors du Forum sur la réconciliation des leaders katangais, tenue à Lubumbashi. Ce forum avait marqué un moment clé dans leurs relations, avec une poignée de main symbolique.

La rencontre a été discrète. Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont retrouvés, seuls, pour un tête-à-tête à huis clos. Olivier Kamitatu, directeur de cabinet de Katumbi, le confirme. « Pas d'autres leaders autour de la table. Les deux hommes ont échangé et se sont entendus. C'était une volonté commune. » Un proche de l'ancien président ajoute qu'ils « ont discuté en toute sincérité. Cette réunion était devenue incontournable. »

Union dans l'opposition à Félix Tshisekedi ?

Les deux hommes, anciens alliés puis adversaires politiques, ne s'étaient pas rencontrés depuis deux ans. Ils opèrent un rapprochement et marquent leur opposition au régime de Félix Tshisekedi.

Dans un communiqué commun, ils dénoncent la détérioration de la RDC. Et condamnent fermement « la présence de forces armées illégales, y compris des mercenaires et [des] troupes étrangères ». En parallèle, ils réitèrent leur opposition absolue à toute réforme constitutionnelle dans un tel contexte.

Joseph Kabila et Moïse Katumbi sont tous les deux accusés par Kinshasa de collusion avec le Rwanda. Des allégations que ne mentionne pas le communiqué final de la rencontre.

Les deux opposants lancent un appel à toutes les forces politiques et sociales à « unir leurs efforts contre la dictature ». « Ils vont se revoir pour établir des actions concrètes. Cette fois, place à l'action », promet Olivier Kamitatu.