Angola: Un général d'aviation recommande d'améliorer l'organisation des FAA

Luanda — Le chef d'état-major général des FAA, le général d'aviation Altino dos Santos, a chargé jeudi les chefs militaires de continuer à améliorer les méthodes de planification, d'organisation et de gestion du personnel de l'institution, afin de maximiser les ressources disponibles.

Intervenant lors de la cérémonie de voeux de fin d'année, le général d'aviation a souligné qu'une bonne gestion des ressources matérielles et financières doit également être réalisée, à travers une définition claire et objective des priorités.

D'autre part, il a dit que la systématisation du contrôle des équipements et des ressources matérielles, y compris les armes et munitions, le découragement de la présence de militaires en uniforme dans les rues, souvent sans raison plausible, doivent également mériter l'attention permanente des commandants et des chefs militaires à tous les niveaux.

Il a indiqué qu'en 2025, la préparation des FAA continuera de mériter une attention, à travers la formation des troupes et des états-majors, à tous les niveaux de son organisation.

Selon le général d'aviation, on accordera également une attention à la formation du personnel, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, afin de doter l'institution militaire des capacités opérationnelles nécessaires pour prévenir les conflits ou y faire face avec l'utilisation de moyens proportionnés.

"Pour cette raison, nous sommes tous appelés à nous laisser guider par un coefficient d'organisation militaire qui respecte strictement les exigences réglementaires ancrées dans la discipline, la hiérarchie et le commandement unique, avec la pratique d'actes qui honorent l'uniforme et le serment d'honneur", a-t-il affirmé.

Altino dos Santos a précisé que la mission réservée aux Forces armées angolaises, à ce stade, est fondamentalement basée sur la garantie de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la contribution aux tâches d'intérêt public, au bénéfice des populations, en plus de leur disponibilité à participer, dans des exercices interarmées et combinés au niveau bilatéral ou multilatéral, ainsi que dans les opérations de soutien.

Parmi les différentes réalisations de 2024, se distinguent l'inauguration de certaines structures physiques, dont l'Hôpital Militaire Principal et le début de la réhabilitation et de l'équipement de l'Institut Supérieur.

Il convient également de noter, tout au long de l'année, l'émergence de nouvelles régions militaires, dans le cadre de la nouvelle Division de politique administrative, qui, compte tenu de leur configuration récente, bénéficieront d'un plus grand contrôle, d'une primauté et d'une plus grande attention de la part des structures supérieures.

"Que ce soit dans ces régions ou dans d'autres de l'Armée, de la Force Aérienne et de la Marine de Guerre, les hommes, les infrastructures et la technique militaire étaient nos principales priorités", a-t-il souligné.

Par ailleurs, selon le chef d'état-major des FAA, on a tenté de mettre à jour les différents diplômes qui réglementent les activités des troupes dans tous leurs aspects, pour les adapter au développement actuel des Forces armées.

Il a également souligné la tenue des Journées d'éducation et d'exaltation patriotique, qui ont contribué de manière significative à la réduction des pratiques non urbaines commises par certains personnels.