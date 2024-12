Maroc: Service militaire - Cérémonie à la base aérienne de soutien général de Benslimane à l'occasion de la fin de la 1ère phase de formation du 39e contingent

Benslimane — Une cérémonie a été organisée, jeudi, au Centre de formation des appelées (CFA) à la base aérienne de soutien général de Benslimane, marquant la fin de la première phase de formation commune de base pour les Appelés au service militaire (39e contingent).

Cette cérémonie, présidée par le colonel-major Rachid Akkaoui, commandant la base aérienne de soutien général de Benslimane, en présence des officiers et cadres du CFA, a été marquée par la prestation de serment par les 200 Appelées de ce contingent, qui ont suivi, lors de cette première phase de quatre mois, une formation militaire axée notamment sur l'éducation citoyenne et physique, entre autres.

Lors de la deuxième phase, les Appelées suivront une formation professionnelle dans plusieurs spécialités dont la cuisine, le jardinage, l'entraînement sportif et l'hôtellerie, selon leurs capacités et leur niveau scolaire.

Dans une allocution à l'ouverture de cette cérémonie, qui a débuté par un défilé militaire auquel ont participé les Appelées de ce contingent, le colonel-major Rachid Akkaoui a salué la détermination, la volonté et la discipline dont ont fait preuve les Appelées tout au long de la première phase de formation militaire, qui constitue, selon lui, "la pierre angulaire" de ce processus.

La prestation de serment au terme de cette première phase de formation "représente le pacte solide et l'engagement permanent liant les Appelées à Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales", a-t-il relevé, exhortant les Appelées à poursuivre leurs efforts durant la prochaine phase avec plus d'assiduité et d'engagement afin de tirer pleinement profit des programmes et moyens mis à leur disposition par les Forces Armées Royales afin de réussir leur formation professionnelle, à même de leur permettre d'intégrer les rangs des FAR ou le marché du travail dotées de compétences avérées.

Par ailleurs, il a rendu hommage aux encadrants, officiers, officiers de rang et militaires de rang pour leurs efforts et leur dévouement dans la formation et l'encadrement des Appelées, avec fierté et honneur, conformément aux Hautes Instructions Royales visant à réussir cette noble mission.

De son côté, le lieutenant Zakaria Abou Lghoualim, instructeur au CFA de la base aérienne de soutien général de Benslimane, a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que dans le cadre du service militaire, le Centre a accueilli 200 Appelées du 39e contingent en septembre dernier.

Cette formation se décline en deux phases, dont la première s'articule autour d'une formation militaire, qui a permis aux Appelées d'acquérir des compétences tout en faisant preuve de discipline et de sens de responsabilité, a-t-il précisé, notant que ce contingent entamera lors de la deuxième phase une formation spécialisée, où les Appelées bénéficieront d'un ensemble de formations professionnelles de base.

Dans des déclarations similaires, des Appelées du 39e contingent ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de cette première phase de formation de base, à l'instar de Khadija Bouakkad, pour qui cette première phase constitue une expérience importante pleine de défis et de motivations.

Elle a précisé que ce contingent entamera lors de la deuxième phase une formation professionnelle spécialisée, une étape qui nécessite, selon elle, plus d'efforts et de dévouement pour être à la hauteur des responsabilités.

De son côté, l'Appelée Fatima Zahra Bakhla, qui s'est félicitée des nombreuses compétences acquises lors de cette première phase de formation de base, a souligné que les Appelées s'apprêtent à entamer la phase de spécialisation, qui exige d'elles plus d'efforts, de patience et de détermination, exprimant son souhait d'intégrer les rangs des FAR.

Cette cérémonie, marquée par des prestations théâtrales et musicales interprétées par les Appelées, s'est clôturée par la remise des prix aux lauréates des Jeux nationaux des Appelés.