Ethiopie: La Chine s'engage activement dans le renforcement de la coopération avec le pays

Addis Ababa — Les efforts conjoints de coopération bilatérale entre l'Éthiopie et la Chine joueront un rôle constructif sur la scène régionale et internationale dans son ensemble, a fait remarquer l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai.

L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, a déclaré que la Chine était activement engagée dans le renforcement de sa coopération avec l'Éthiopie, soulignant la profondeur de cette relation de longue date, qui couvre de multiples secteurs et a récemment été élevée au rang de partenariat de coopération stratégique de tous les instants.

"La Chine et l'Éthiopie devraient aller de pair et jouer un rôle important, en particulier dans le Sud. Qu'il pleuve, qu'il vente ou même qu'il neige, nous nous réunissons toujours, nous unissons nos efforts, nous nous aidons et nous nous soutenons mutuellement", a-t-il déclaré.

En outre, il a souligné l'importance du partenariat bilatéral entre l'Éthiopie et la Chine, qui joue un rôle constructif dans la promotion de la coopération régionale et internationale.

L'ambassadeur a souligné que la Chine a reconnu l'importance stratégique de l'Éthiopie en Afrique, en accordant une grande importance à ses relations bilatérales.

L'ambassadeur a décrit l'Éthiopie comme une porte d'entrée pour l'Afrique, une puissance majeure et une plaque tournante de la région et du continent, soulignant que la Chine considère l'Éthiopie comme un partenaire stratégique important sur le continent.

Soulignant que le partenariat entre les deux pays est devenu un partenariat de coopération stratégique tous temps, l'ambassadeur a fait remarquer que les efforts conjoints, en tant qu'axe de la coopération mondiale avec le Sud, joueraient un rôle plus important non seulement au niveau régional, mais aussi sur la scène internationale.

"L'Éthiopie est un partenaire majeur, une puissance importante dans la région et sur le continent. Nous unissons nos efforts en tant que représentants du Sud global pour jouer un rôle plus important dans la région et sur la scène internationale".

En outre, l'ambassadeur a déclaré que les deux pays bénéficiaient d'avantages mutuels, la Chine collaborant activement avec l'Éthiopie dans divers domaines d'investissement et de commerce.

Il a déclaré : "Des centaines de milliers d'hommes d'affaires chinois se sont installés en Éthiopie : "Des centaines de milliers d'hommes d'affaires et d'investisseurs chinois se sont rendus en Éthiopie. De plus en plus d'investisseurs chinois viennent en Éthiopie à la recherche d'opportunités commerciales. C'est une bonne période pour les deux parties d'explorer davantage d'opportunités de coopération."

L'ambassadeur a souligné que si des progrès substantiels ont été accomplis, compte tenu du potentiel important de l'Éthiopie en matière de commerce et d'investissement, il reste encore beaucoup à faire pour exploiter pleinement les possibilités offertes et en tirer parti dans l'intérêt des deux nations.

"Je suis très encouragé par le potentiel et les ressources de l'Éthiopie ; nous devrions aller de l'avant ensemble.

Enfin, l'ambassadeur s'est engagé à travailler avec diligence pour renforcer les relations en matière de commerce et d'investissement, afin que l'Éthiopie et la Chine puissent récolter les fruits de leur alliance stratégique.