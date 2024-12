Ile Maurice: Kemraz Ortoo à Rivière-Noire, Rajiv Jangee à Grand-Port et Kissoon Dhanraj à Flacq

L'élection du président du conseil de district de Rivière-Noire s'est tenue ce vendredi 27 décembre, devant un parterre d'invités composé de divers parlementaires, dont les ministres Rajesh Bhagwan, Deven Nagalingum et Arianne Navarre-Marie. C'est Kemraz Ortoo qui a été choisi pour la présidence. Il succède à Veenabye Jeewajee. Le vice-président sera Gilbert Séraphine.

Kemraz Ortoo a rappelé que c'est la deuxième fois qu'il est élu président du conseil de district de Rivière-Noire. En effet, en 2002, il avait été conduit à ce poste. Il a souligné qu'un travail important l'attend. Dans son discours, il a précisé que le changement doit se faire «dans l'administration, dans le village, dans notre manière de faire. Le changement est devenu un mot important. Il nous faut changer notre manière de vivre.

En tant que nouveau président, je vais mettre l'accent sur tout ce qui concerne l'environnement et le sport. Le district de Rivière-Noire est une pépinière d'athlètes. J'ai pour objectif de travailler avec toutes les ONG, les parties prenantes, le secteur privé pour atteindre nos objectifs». Ce dernier a également souligné qu'il savait que le conseil de district était en difficulté financière, mais il s'est dit confiant en le gouvernement pour le soutenir. «Ma mission, c'est non seulement le développement, notamment en ce qui concerne l'éclairage et les drains, entre autres, mais c'est aussi de prêter plus attention aux fléaux de notre société et également au développement sauvage dans le district. Nous devons préserver notre environnement. Il est aussi important de recréer la confiance dans l'administration.» Il garantit que les changements se feront ressentir après un an. Le nouveau président a assuré qu'il ne fera de faveur à personne. «Je vais travailler dans la transparence.»

Pour sa part, Gilbert Séraphine, a remercié Dieu et les membres du conseil de district qui lui ont accordé leur confiance en lui attribuant le poste de vice-président. Il a tenu à assurer à ces derniers et au nouveau président de son «soutien inconditionnel». «Un dur travail nous attend. Mais ensemble, nous allons travailler à l'amélioration du District Council de Rivière-Noire, que ce soit au niveau de l'infrastructure, de la préservation de l'environnement ou du bien-être des citoyens du district. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire la différence», a-t-il déclaré avant d'ajouter qu'en tant que coach, sa priorité sera le sport, en essayant «de sortir les jeunes de la drogue et de les amener vers le sport. Ce sera un dossier très challenging».

Dans son allocution, la présidente sortante, Veenabye Jeewajee, a remercié tous ceux qui l'ont soutenue durant son mandat. Elle a souligné n'avoir pas eu suffisamment de fonds pour terminer tous les projets, mais qu'il en reste certains en cours. Elle a demandé au nouveau président de continuer le travail amorcé et a conclu en rappelant qu'en tant que travailleuse sociale, elle continuera à être sur le terrain.

Outre l'élection du président du conseil de district de Rivière-Noire, deux autres élections ont également eu lieu hier, celles des présidents des conseils de districts de Grand-Port et de Flacq. À Grand-Port, c'est Rajiv Kumar Jangee qui a été reconduit à la présidence. Ce dernier aura pour vice-président Narain Seethiah. «Nous avons beaucoup de projets pour Grand-Port, nous allons nous concentrer sur l'éclairage des terrains de football car nous souhaitons inviter les jeunes à pratiquer ce sport. Nous avons déjà obtenu des financements pour les drains. Le ministère des Finances nous a accordé une somme de Rs 94 M», a souligné Rajiv Kumar Jangee. Narain Seethiah a, pour sa part, soutenu que son travail consistera à s'occuper des jeunes, victimes des fléaux de la société. «Nou bizin redres impe partou», a-t-il laissé entendre.

Du côté du District Council de Flacq, c'est Kissoon Dhanraj qui a été élu à la présidence. Il aura pour vice-président Gaonjur Deepvijay. Kissoon Dhanraj a fait ressortir qu'il a plusieurs projets pour le district de Flacq. «Parmi les nouveaux projets, nous allons avoir un multipurpose hall à Médine, un autre à Belle-Mare, un incinérateur à Quatre-Cocos et à Queen-Victoria, et nous avons obtenu l'approbation pour la construction d'au moins 20 drains. Nous allons lancer les appels d'offres à partir de janvier. Nous avons aussi reçu l'aval du gouvernement pour la mise en place d'un Food Court au New Hospital de Flacq. L'appel d'offres sera également lancé en janvier.

Et nous allons continuer les projets déjà initiés. Nous aurons ainsi un marché à Bon-Accueil au coût de Rs 60 M, et s'il reste de l'argent de ce budget, nous l'utiliserons pour l'amélioration du marché de Flacq», a souligné le nouveau président Kissoon Dhanraj. De son côté, le vice-président Gaonjur Deepvijay espère le soutien du gouvernement central et de ses collègues du District Council pour mener à bien sa mission. Il a également indiqué qu'il veillera à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage de fonds.