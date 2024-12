Ile Maurice: Des stratégies de redressement en cours pour la Mauritius Post Ltd

Le rapport State of the Economy dresse un tableau sombre pour la Mauritius Post Ltd (MPL). Cette entreprise, dont les revenus proviennent des services postaux, a enregistré, selon les chiffres dévoilés, des pertes de Rs 83 millions pour l'année financière 2023-2024. Plus inquiétant encore : le déficit des actionnaires atteint Rs 2 milliards, tandis que le déficit lié aux pensions s'élève à Rs 2,6 milliards.

Pour expliquer les chiffres dévoilés dans ce rapport, l'Officer in Charge de la MPL, Jairaj Ittoo, précise que «la perte financière est principalement due à la baisse mondiale des volumes de courrier traditionnel», ce qui a considérablement affecté les sources de revenus de la MPL. Il ajoute que ces pertes sont également «liées à l'augmentation des coûts opérationnels, notamment la hausse des dépenses liées aux services publics et les pressions inflationnistes», ce qui a aggravé la situation. Selon lui, la dépendance croissante aux méthodes de communication numérique a également contribué à ce déclin.

Pour remédier au déficit des actionnaires de Rs 2 milliards et au déficit de pension de Rs 2,6 milliards, Jairaj Ittoo explique que la MPL a déjà mis en oeuvre un plan de restructuration global sur dix ans visant à améliorer l'efficacité et à optimiser les ressources. «Cela inclut la révision des modèles opérationnels, l'exploration de partenariats stratégiques potentiels et l'identification de mesures d'économie. L'entreprise prévoit également de convertir les transactions hors ligne en solutions en ligne et de collaborer avec le ministère des TIC, en suivant la politique et la stratégie sous la direction de cette nouvelle vision», ajoute-t-il.

Concernant les stratégies de diversification et les nouvelles sources de revenus pour réduire la dépendance aux seuls services postaux, Jairaj Ittoo affirme que la MPL «explore activement des stratégies de diversification afin de réduire sa dépendance aux services postaux traditionnels». Cela inclut, ajoute-t-il, l'expansion des services de commerce électronique et de logistique, l'introduction de solutions financières et numériques, telles que les plateformes de paiement mobile, ainsi que l'utilisation de son vaste réseau pour établir des partenariats commerciaux. «Des initiatives sont également en cours pour promouvoir des services tels que le paiement de factures et le renouvellement de licences via les applications mobiles existantes, notamment MauPost, dans le but d'attirer une clientèle plus large», souligne-t-il.

Pour garantir sa viabilité financière à long terme, Jairaj Ittoo indique que la MPL se concentre sur la modernisation de ses opérations grâce à la numérisation et à l'automatisation, conformément à la politique gouvernementale. «L'organisation révise également son modèle économique pour l'aligner sur les tendances mondiales de l'industrie postale, en priorisant les services de colis et de logistique. Par ailleurs, des programmes de formation continue sont mis en place afin de perfectionner les compétences des employés et de s'adapter aux évolutions des besoins du marché.»