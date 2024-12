Ile Maurice: L'enregistrement obligatoire des cartes SIM abandonné

L'enregistrement obligatoire des cartes SIM est désormais révolu. Le gouvernement a avalisé cette décision majeure lors de la réunion du Conseil des ministres, ce vendredi 27 décembre. La promulgation des Information and Communication Technologies (Registration of SIM) (Revocation) Regulations 2024 a été approuvée, mettant fin à l'obligation pour les utilisateurs de cartes SIM de les enregistrer ou de les réenregistrer. Cette décision annule les Information and Communication Technologies (Registration of SIM) Regulations 2023. Désormais, les opérateurs mobiles devront supprimer les bases de données contenant les photographies de toutes les personnes ayant enregistré leurs cartes SIM.

Autre décision avalisée par le Conseil des ministres : la prolongation jusqu'au 14 janvier 2026 du moratoire concernant l'interdiction de certains plastiques non biodégradables, initialement prévue en janvier 2025. Cela concerne les bols et gobelets pour produits laitiers et les plateaux pour emballages alimentaires sous atmosphère modifiée.

Il a aussi été question de la reconstitution du conseil d'administration de la Mauritius Broadcasting Corporation. Amaresh Singh Ramlugan a été nommé président à temps partiel, accompagné des membres suivants : Marie Joëlle Sandrine Valère-Bolli, Acting Senior Chief Executive du bureau du Premier ministre et directrice du Government Information Service, Rajcoomaree Issur, Anne Robert, Vishnou Gondeea et la Dr Roukaiya Kasenally.