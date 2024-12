Togo: Des controverses environnementales et sociales

L'huile de palme, bien qu'au coeur de nombreuses polémiques, demeure l'huile végétale la plus utilisée dans le monde. Issue du fruit du palmier à huile, elle est omniprésente dans notre quotidien, s'invitant aussi bien dans nos cuisines que dans nos produits cosmétiques.

La popularité de l'huile de palme repose sur son rendement exceptionnel et son coût de production relativement bas, souligne Waraa paru vendredi.

Un hectare de palmier à huile produit bien plus d'huile que n'importe quelle autre culture oléagineuse, comme le soja ou le colza. Cette efficacité économique en fait une matière première prisée par de nombreuses industries alimentaires et non alimentaires.

Dans l'alimentation, elle est utilisée pour ses propriétés stabilisantes et sa longue conservation, se retrouvant dans une multitude de produits, allant des biscuits aux margarines. Dans les cosmétiques, elle est prisée pour ses vertus hydratantes et son rôle dans la fabrication de savons et de lotions.

Cependant, l'essor de l'huile de palme n'est pas sans conséquences. Sa production intensive est souvent associée à la déforestation massive.