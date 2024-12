Congo-Brazzaville: Gestion fiscale - Les contribuables sensibilisés au contrôle du NIU et des impôts

Le ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a organisé récemment une réunion d'échanges avec les contribuables sur le contrôle du Numéro d'identification unique (NIU) et des impôts, droits et taxes dus au titre des exercices 2022, 2023 et 2024.

La rencontre présidée par le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, avait pour objectif d'étudier les modalités pratiques du contrôle du NIU et des mécanismes de régularisation des situations fiscales.

La démarche s'inscrit dans le cadre de la gestion fiscale et économique du Congo, une approche qui revêt plusieurs raisons qui sous-tendent et garantissent la bonne gouvernance. Le NIU permet non seulement une meilleure transparence dans le système fiscal, mais aussi de centraliser les informations fiscales sous un identifiant fiscal.

« Le contrôle du NIU permet d'assurer la répartition équitable de la charge fiscale, d'autant plus que cela garantit que les acteurs économiques respectent leurs obligations de manière juste. De même, il atteste que les contribuables ne sont pas pénalisés par ceux qui tentent de contourner le système mis en place. Par ailleurs, le contrôle des impôts, droits et taxe permet de maximiser les recettes fiscales, contribuant ainsi au financement des infrastructures, des services publics et au soutien du développement économique », a souligné Ludovic Ngatsé.

Par ailleurs, les contribuables ont évoqué les difficultés qu'ils rencontrent dans l'obtention du NIU, le manque de sensibilisation à son rôle ainsi que son importance.

Pour pallier ce problème, le ministre a annoncé l'ouverture imminente d'autres centres d'enrôlement du NIU dans les départements, en plus des neuf qui sont opérationnels depuis des mois, dont cinq à Brazzaville et quatre à Pointe-Noire.