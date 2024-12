Afrique Centrale: CEMAC - Répartition par pays des IDE français de 2023

Dans un contexte de relations économiques et stratégiques en mutation entre la France et les pays d'Afrique centrale, le Trésor français a publié des données sur les stocks d'investissements directs étrangers (IDE) français dans la région.

C'est dans un contexte particulier pour la France, marqué par une remise en question de ses accords de défense avec certains pays africains comme le Tchad et un appel pressant des dirigeants de la Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) pour des réformes économiques urgentes afin d'éviter une crise régionale, que le Trésor français vient de publier dans son bulletin d'information « Objectif Afrique » ses stocks d'IDE en Afrique centrale. Dans cet espace communautaire, le stock total des IDE français s'est établi à 5,6 milliards d'euros en 2023, un niveau identique à celui de l'année précédente. Ce qui représente environ 10% du stock total d'IDE français en Afrique en 2023, soulignant l'importance stratégique de cette région pour les investisseurs français sur le continent africain.

Le Congo, poids lourd des IDE français dans la région

Le Congo Brazzaville se positionne comme le principal récipiendaire des IDE français dans la zone Cémac, captant environ 44% du total régional avec 2,4 milliards d'euros en 2023. «Ce stock d'IDE français reflète le poids des secteurs extractifs congolais pour les capitaux étrangers », peut-on lire dans le bulletin « Objectif Afrique ». Mais ce stock a enregistré une baisse de 30% sur un an, illustrant les défis auxquels le pays fait face dans un contexte économique difficile.

Le Cameroun, une destination en plein essor

Avec un stock d'IDE français de 1,8 milliard d'euros en 2023, représentant 34% du total régional, le Cameroun s'affirme comme la deuxième destination privilégiée des investissements français dans la Cémac. Ce stock a connu une augmentation substantielle de 84% par rapport à 2022, reflétant l'intérêt croissant des investisseurs français pour ce pays malgré les défis économiques régionaux. « Cette dynamique contraste avec celle des flux d'IDE globaux vers le Cameroun qui, d'après la Cnuced, ont fléchi de 14% en 2023 », indique le bulletin.

Le Gabon, troisième destination des IDE français

En troisième position, le Gabon, avec 981 millions d'euros en 2023, soit près de 18% du total régional. Ce stock a connu une croissance de 20% sur un an, témoignant de l'attractivité persistante du pays pour les investisseurs français, probablement portée par le secteur pétrolier et minier. Jusqu'en 2007, le Gabon représentait le principal destinataire des IDE français dans la zone grâce aux investissements des groupes pétroliers. Mais la part des IDE français ne cesse de reculer, en dépit de la croissance de 20% observée entre 2022 et 2023.

Les autres pays de la Cémac à la traîne

La Centrafrique, le Tchad et la Guinée équatoriale représentent des parts modestes avec respectivement 3%, 1% et 1% en 2023. Cette répartition du stock d'IDE français dans la Cémac illustre une concentration des investissements dans quelques pays de la région, notamment le Congo, le Cameroun et le Gabon. Une concentration liée à des facteurs tels que la stabilité politique, l'environnement des affaires, les ressources naturelles et le potentiel de croissance économique de ces pays.

Des interrogations sur la pérennité de ces investissements

Cette publication intervient à un moment charnière où les relations économiques et stratégiques entre la France et les pays d'Afrique centrale sont en pleine mutation. D'un côté, la France cherche à préserver ses intérêts économiques dans une région riche en ressources naturelles ; de l'autre, elle est confrontée à des revendications accrues d'autonomie et de souveraineté de la part de ses partenaires africains. Dans ce contexte tendu, cette publication sur les IDE souligne le rôle central que continuent de jouer les investissements français. La publication de ces chiffres apparait donc comme un signal envoyé aux pays de la Cémac, réaffirmant l'engagement économique de la France dans la région tout en soulignant les efforts à fournir pour maintenir un environnement propice aux investissements étrangers. Elle intervient également à un moment où le soutien du FMI et d'autres partenaires internationaux est jugé crucial pour aider ces pays à mettre en oeuvre les réformes nécessaires.

Répartition du Stock d'IDE français entre pays de la CEMAC

Pays

Part dans le stock d'IDE (en %)

Volume d'IDE (en euros)

Rang régional

Congo

44

2,4 milliards

1er

Cameroun

34

1,8 milliards

2ème

Gabon

18

981 millions

3ème

République Centrafricaine

3

168 millions

4ème

Tchad

1

56 millions

5ème

Guinée Équatoriale

1

56 millions

6ème

Source : Trésor français