Le colonel de police, Charlemagne Magloire Nkouka, a officiellement pris ses fonctions le 23 décembre à Owando en tant que commandant territorial des forces de police du département de la cuvette. La cérémonie d'intronisation et de prise de commandement a été placée sous l'autorité du général de police de 1ere classe, Jean Pierre Okiba, commandant en second, chef d'état major des forces de police.

C'est dans l'esprit des traditions fortement ancrées dans la police et à l'occasion d'une cérémonie policière que le colonel Charlemagne Magloire Nkouka a pris ses fonctions en présence des autorités civiles et militaires ainsi que des amis et membres de la famille.

Cette cérémonie a débuté par la revue des troupes et le salut au drapeau. Ensuite, le général de police de première classe, Jean Pierre Okiba, commandant en second, chef d'état major des forces de police, a prononcé la traditionnelle formule d'investiture, phrase rituelle, invitant l'ensemble des policiers du département de la Cuvette à suivre les ordres de leur nouveau chef. « Officiers, sous-officiers des forces de police de la Cuvette, à compter de ce jour, vous reconnaitrez pour commandant territorial des forces de police le colonel Charlemagne Magloire Nkouka ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous recommandera, pour l'intérêt du service, l'exécution des règlements, l'observation des lois de la République et le succès des forces de police, conformément à la Constitution », a-t-il recommandé à tous les policiers de ce département.

Après cela, le colonel Charlemagne Magloire Nkouka, nommé il y a quelques jours par décret numéro 2024-2854 du 05 décembre, s'est vu donc installer dans ses fonctions, à la tête de l'ensemble des unités des forces de police dans le département de la cuvette.

Notons que le colonel Charlemagne Magloire Nkouka est un Ancien enfant de troupe. Après cette cérémonie de prise de commandement, il devient le 20e officier de police ayant assumé cette fonction dans le département de la Cuvette. Il remplace à ce poste le colonel-major Roland Ngouabi, affecté dans le département de la Sangha. Pour lier l'utile à l'agréable à la fin de cette cérémonie, un cocktail dinatoire a été servi à tous les convives.