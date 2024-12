Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCA nouveau dauphin, l'USMA sur le podium

Alger — Le MC Alger, vainqueur jeudi en déplacement face au NC Magra (2-1), a pris provisoirement la position de dauphin, alors que l'USM Alger est montée sur le podium, en battant à la maison le MC Oran (3-0), à l'occasion de la 15e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, devant se poursuivre vendredi et samedi.

Le champion en titre s'en est remis à son défenseur Mohamed Réda Halaïmia, auteur d'un doublé. L'enfant d'Oran a répondu à l'ouverture du score des locaux signée Moundhir Bouzekri (48e), en égalisant d'un superbe coup-franc direct (53e), avant de récidiver dans le temps additionnel, également sur un coup de pied arrêté (90e+2).

Halaïmia compte désormais quatre buts au compteur, et devient le meilleur buteur du "Doyen", devant l'attaquant Andy Delort (3 buts).

Les joueurs du nouvel entraîneur mouloudéen le Tunisien, Khaled Ben Yahia, renouent avec la victoire en championnat, eux qui restaient sur une mauvaise série de trois matchs de disette en Ligue 1. De son côté, le "Nedjm" concède sa première défaite à domicile depuis le début de la saison, et aligne un quatrième match sans le moindre succès.

Une victoire qui permet au MCA de prendre provisoirement la position de dauphin, à trois longueurs du leader la JS Kabylie (1e, 24 pts). Le NCM reste scotché à la 12e position avec 15 unités.

Boulbina porte le PAC

Au stade olympique du 5-juillet, l'USM Alger a renoué avec la victoire en battant, avec autorité, le MC Oran sur le score de 3 à 0.

Après une première période légèrement dominée par les Oranais, les gars de Soustara ont montré un meilleur visage, en ouvrant le score juste après la reprise grâce à Brahim Benzaza (48e).

Dans le temps additionnel, le club algérois est parvenu à se mettre définitivement à l'abri en marquant deux autres buts, coup sur coup, par Tarek Aggoun, contre son camp (90e+2), et Imad Azzi (90e+6).

Les "Rouge et Noir" rejoignent à la troisième place le CS Constantine et l'ES Sétif, avec 20 points chacun, et peuvent même prétendre à terminer champions d'hiver, puisqu'ils comptent quatre matchs en moins. Le latéral gauche usmiste, Nabil Lamara, a déclaré forfait à la dernière minute, lui qui devait être aligné d'entrée lors de cette rencontre.

En revanche, le MCO, battu pour la deuxième fois de rang, recule à la 7e position (18 pts).

De son côté, le Paradou AC continue d'impressionner depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur, Billel Dziri, en allant damer le pion à l'ES Mostaganem (2-0), qui continue de manger son pain noir, en alignant un septième match sans victoire.

Cette victoire s'est réalisée grâce à un doublé de l'inévitable goléador, Adil Boulbina (9e, 89e). Le joueur âgé de 21 ans continue de faire cavalier seul au classement des buteurs du championnat en atteignant la barre de 11 buts, à six buts de ses deux poursuivants: Boudebouz (JS Kabylie) et Brahim Dib (CS Constantine), qui comptent 5 réalisations chacun.

Le PAC réalise la passe de trois et remonte à la 6e place au tableau avec 19 points, avec trois matchs en moins, alors que l'ESM occupe la 15e et avant dernière place au classement avec 12 unités.

Les péripéties de cette dernière journée de la phase aller de la compétition se poursuivront vendredi et samedi, avec notamment le déplacement du leader la JSK à l'Ouest pour affronter l'ASO Chlef, alors que le CS Constantine et l'ES Sétif, logés ensemble à la troisième place en compagnie de l'USMA, seront en appel au sud pour défier respectivement la JS Saoura et l'US Biskra.