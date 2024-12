Algérie: Rencontre Gouvernement-walis - Placer les collectivités locales au centre du nouveau modèle économique

Alger — Les recommandations issues de la rencontre Gouvernement-walis, tenue ces deux derniers jours, permettront d'améliorer la gestion financière et fiscale et de renforcer l'exploitation des richesses au niveau local, ce qui conférera aux collectivités locales une place importante dans le nouveau modèle économique, ont déclaré jeudi à l'APS des experts économiques.

Les conclusions de cette rencontre, ouverte par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constitue "le prolongement naturel" d'une série de réformes économiques ayant touché, ces dernières années, différents secteurs, notamment avec l'adoption d'un nouveau cadre législatif pour l'investissement, où les collectivités locales sont davantage impliquées dans le nouveau modèle économique", a déclaré l'expert économique El Houari Tighersi.

Soulignant qu'on ne peut pas parler d'une "économie performante sans l'implication de la commune et de la wilaya", M. Tighersi a indiqué que de nombreux défis se dressent sur la voie d'une contribution économique optimale des collectivités locales, à savoir développer les compétences des élus et leur donner plus de liberté d'initiative, tout en trouvant des mécanismes appropriés pour associer la société civile et les citoyens à la prise de décision.

L'expert s'attend à ce que les recommandations et les propositions issues de la rencontre Gouvernement-walis contribuent à enrichir les différents textes en cours d'élaboration, notamment les lois relatives à la commune et à la wilaya, la loi sur le partenariat public-privé (PPP), ainsi que les textes relatifs aux pratiques commerciales et à l'organisation des marchés locaux. Les collectivités locales seront impliquées dans la collecte des impôts et l'attractivité de l'investissement, en sus de nombreuses autres activités économiques, ce qui les amènera à jouer un rôle "clé" dans l'accompagnement du développement socioéconomique.

De son côté, l'expert et consultant en économie, Abdelkader Slimani, a estimé que "les élus locaux sont à l'aube d'un grand changement", car la mise en oeuvre des recommandations de cette réunion "leur permettra de contribuer effectivement à la création de richesses".

Dans ce sillage, les collectivités locales seront chargées d'exploiter le potentiel économique et immobilier, dans le cadre d'une vision en phase avec les normes d'efficience et de rentabilité.

L'expert a valorisé l'accent mis par la réunion sur la sécurité hydrique et alimentaire, notamment en ce qui concerne l'augmentation des superficies de production des fourrages, des céréales et des cultures stratégiques ainsi que l'accélération de la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, soulignant que ces mesures seront au profit du citoyen.

Et d'estimer que la création d'un office de gestion des zones franches et des micro-zones industrielles au niveau des communes figure "parmi les importantes recommandations issues de la réunion".

A noter que la rencontre Gouvernement-walis a été marquée par l'organisation de cinq (5) ateliers portant sur "les leviers financiers et budgétaires favorisant un développement socioéconomique local équilibré et durable", "la sécurité alimentaire et hydrique: enjeux majeurs de la stratégie de développement", "l'économie locale: les défis à relever pour créer la richesse et l'emploi", "Numérisation et modernisation des services publics de proximité: pour une meilleure efficacité de l'action publique au service du citoyen" ainsi que "planification et gestion urbaine de la ville: pour assurer aux citoyens un cadre de vie de qualité".