Tunisie: Un individu arrêté pour harcèlement et chantage sur les réseaux sociaux à Nabeul

Les unités de la Garde Nationale du gouvernorat de Nabeul ont réussi à arrêter un individu visé par 10 mandats de recherche pour « harcèlement et chantage via les réseaux sociaux », après qu'il ait piraté le compte d'une jeune fille, l'ait fait chanter et ait ensuite délibérément téléchargé des photos et des vidéos d'elle sur Facebook.

La Direction Générale de la Garde Nationale a indiqué dans un communiqué vendredi que l'arrestation a été effectuée en coordination avec le ministère public, qui a autorisé son arrestation. L'administration a appelé les citoyens à être prudents et vigilants, à coopérer avec les unités de sécurité et à signaler tout soupçon de'abus, de dépassement et de violation de la loi sur le 71 860 135.