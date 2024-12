Tunisie: SNIT et régime FOPROLOS - 189 logements sociaux prêts à être immédiatement mis en vente

Le système de financement du logement social Foprolos offre l'opportunité aux salariés à revenus limités de jouir du droit de devenir propriétaire d'un bien immobilier.

Ceux qui désirent bénéficier d'un crédit Foprolos doivent remplir certaines conditions à savoir avoir un salaire mensuel brut qui ne dépasse pas six fois le SMIG (520 dinars) et ne pas détenir de bien immobilier.

Ces crédits octroyés dans le cadre du régime Foprolos se rapprochent le plus possible des prix de vente des logements sociaux de la SNIT, a affirmé Abdelkader Kacem, directeur commercial au sein de la Société Nationale Immobilière de Tunisie sur les ondes d'une radio privée. Il a ajouté que 189 logements sociaux situés près du tribunal de Tunis 2 dans le quartier d'Ezahrouni relevant de la délégation d'El Hrairia sont déjà prêts et devront être immédiatement mis en vente dès le début de l'année prochaine. 532 autres logements sociaux sont également disponibles et devront être commercialisés au courant de 2025. Ces derniers sont répartis dans les quartiers et les cités de Sidi Hassine Sijoumi, Ibn Sina, Zahrouni derrière le tribunal de Tunis 2 et El Mornaguia.

Le responsable commercial a rappelé qu'il existe quatre catégories de crédits du Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés à revenus limités qui correspondent pour chacun à une catégorie de revenu mensuel brut bien déterminé.

Le Foprolos 1 inclut les crédits octroyés à des salariés dont le revenu mensuel brut, toutes indemnités comprises, varie entre 1 et 2,5 fois le SMIG.

Le Foprolos 2 inclut les crédits octroyés aux salariés dont le salaire mensuel brut, toutes indemnités comprises, varie entre 2,5 et 3,5 fois le SMIG.

Le Foprolos 3 cible les salariés dont le revenu mensuel brut, toutes indemnités comprises, est compris entre 3,5 et 4,5 fois le SMIG.

Tandis que la ligne de financement du Foprolos 4 s'adresse aux salariés dont le revenu mensuel brut, toutes indemnités comprises, est compris entre 4,5 et 6 fois le SMIG.

Les bénéficiaires du crédit Foprolos remboursable sur 25 ans doivent fournir un autofinancement correspondant à 10% du coût du logement.

Abdelkader Kacem a, en outre, souligné que c'est une banque publique spécialisée dans l'habitat qui est chargée de déterminer, sur la base de l'étude des dossiers des individus ou des couples désirant acquérir un logement Foprolos, si ces derniers remplissent les conditions nécessaires pour acquérir un logement social.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire via un lien mis en ligne par la SNIT et obtenir un numéro d'enregistrement avec lequel ils peuvent se présenter aux guichets de la société et procéder au dépôt de leur dossier pour l'acquisition d'un logement social.