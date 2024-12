Angola: La culture promet de tenir pour responsables les organisateurs de fêtes illégales de réveillon

Huambo (Angola) — Le directeur du Bureau de Culture, Tourisme, Jeunesse et Sports de la province de Huambo, Jeremias Piedade, a promis vendredi d'annuler les fêtes illégales du Nouvel An et de tenir leurs organisateurs responsables civilement et pénalement.

Dans une interview à la presse, concernant les préparatifs des fêtes du Nouvel An, il a déclaré qu'il était important que les agents culturels légalisent leurs fêtes, car en cas de non-respect, elles seront obligatoirement annulées par les autorités.

Il a ajouté qu'il existe à cet effet une commission provinciale, composée des bureaux de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, du Développement économique et intégré, de la Santé, des Forces de défense et de sécurité et des administrations municipales, qui supervisera les festivités.

Jeremias Piedade a précisé que cette commission a, entre autres, pour rôle de vérifier et de transmettre le visa d'autorisation aux promoteurs culturels agréés.

Il leur a donc demandé de ne pas courir le risque d'évasion fiscale et d'autres contraintes juridiques, étant donné que des cartes de fêtes seront établies et que celles qui ne seront pas enregistrées seront annulées et que leurs promoteurs seront tenus responsables civilement et pénalement.

Le responsable a informé que le processus d'inspection a commencé jeudi dernier (26) et que jusqu'à présent, 10 événements ont été enregistrés, et les inscriptions se terminent le 30 de ce mois à 12 heures.

Il a prévenu que les entités à inspecter sont celles à caractère public ou lucratif et non celles d'un régime familial, qui doivent seulement informer la commission multisectorielle, pour intervenir en cas de besoin.

En 2023, 63 fêtes du Nouvel An ont été légalisées, ce qui répondait aux exigences guidées par le décret-loi 111 du 31 mai 2011 sur l'enregistrement des spectacles publics et des activités de divertissement.