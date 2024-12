Afrique: CHAN2025 - L'Angola proche de la qualification

Luanda — L'équipe nationale de football affronte le Lesotho, samedi à 17h30, à Luanda, en match retour du dernier tour de qualification du CHAN'2025, qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Le défi qui se jouera au Stade 11 de Novembro, les Palancas Negras (équipe d'Angola), sont avantagés après le triomphe 2-0, au match-aller, samedi dernier (21) à Durban, Afrique du Sud, maison prêté au Lesotho.

Dans ce match, les buts ont été marqués par Megue (17') et Kaporal (20'). Dans l'histoire, depuis 1990, les deux équipes se sont affrontées neuf fois, et l'équipe angolaise compte sept victoires, une défaite et un nul.

Le gardien Rui Miguel (Interclube) et l'arrière droit Lito (Kabuscorp do Palanca), cherchent une opportunité pour combler les postes vacants de Neblú (Primeiro d'Agosto) et Eddie Afonso (Petro de Luanda), exclus du groupe respectivement pour des raisons familiales et de blessure.

Lors du « match aller », l'entraîneur Pedro Gonçalves a aligné les onze suivants : Neblú, Kinito, Vidinho, Hossi, Eddie Afonso, Pedro Bondo, Megue, Dabanda, Jaredi et Kaporal.

En 2014, sous la direction de Romeu Filemon, la plus grande victoire a été 4-0, en match disputé le 15 octobre, au Stade 11 de Novembro, dans la capitale angolaise, qualificatif pour le Championnat d'Afrique (CAN'2015).

L'équipe nationale participera au CHAN pour la cinquième fois, et sa meilleure performance remonte à 2011, au Soudan, où elle a remporté la médaille d'argent, après avoir été battue en finale par la Tunisie, 0-3.

En 2016, au Rwanda, ils ont été éliminés à la phase de groupes, en 2018, au Maroc, ils ont atteint les quarts de finale et en 2022, en Algérie, ils ont de nouveau été écartés à la phase de groupes.

La sélection comprend Rui Miguel et Nsesane (gardiens), Alexandre Abel, Hossi, Pedro Bondo, Vidinho, Lito, Caíca et Mabelé (défenseurs), Além, Soba, António Malamba, Calebi, Manico, Megue et Dos Santos (milieux de terrain), Dabanda, Fernandinho, Jaredi, Julinho, Vanilson, Jó et Kaporal (attaquants).