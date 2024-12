Tunisie: Souk El Kahina - Enda lance la 3e édition pour soutenir l'artisanat tunisien avec des perspectives d'innovation

Forte du succès des deux précédentes éditions, Enda entame la troisième édition du marché citoyen et solidaire Souk El Kahina avec des perspectives d'innovation en termes d'accompagnement des artisans et de commercialisation de leurs créations.

Cette édition qui se tiendra du 25 au 29 décembre 2024 à la Cité de la Culture de Tunis constitue un événement préférentiel pour le groupe Enda d'une part et pour les petits artisans d'autre part. Car, le concept adopté par Enda permet de célébrer la richesse du patrimoine artisanal tunisien tout en apportant un soutien concret aux artisans et petits producteurs locaux. Car il leur facilite un accès à de nouveaux circuits de commercialisation et un réseau de clients plus large.

Pendant cinq jours, la Cité de la Culture accueillera plus de 80 artisans et artisanes, venus de toutes les régions de la Tunisie, pour exposer des créations uniques alliant tradition et modernité. Les visiteurs pourront découvrir une grande variété de produits : poterie, tissage, accessoires, décoration, produits agroalimentaires et cosmétiques. Un véritable voyage à travers les régions tunisiennes, leur savoir-faire et leur patrimoine.

Enda : Un engagement fort pour les artisans tunisiens

Inclusion financière, économique et numérique : Levier de changement social et sociétal

A travers ses trois entités (Enda Inter-arabe, Enda Tamweel, et Enda TAO), le groupe Enda oeuvre pour une meilleure inclusion financière, économique et numérique des artisans, créant ainsi un impact social significatif grâce à une gamme de services et de programmes :

Soutenir la commercialisation : Organisation et participation à des événements comme souk El Kahina, accès aux concept stores tels que la Boutique El Kahina, et développement des ventes via des plateformes d'e-commerce comme www.soukelkahina.tn.

Faciliter l'accès aux ressources : Solutions de micro-crédit (plus de 14 000 artisans), micro-assurance et options Innovantes de financement et de palements.

Renforcer les compétences : Programmes de formations métiers, développement personnel et accompagnement entrepreneurial adaptés aux besoins des artisans.

Créer des opportunités : Actions de networking, prospection et ouverture vers les marchés locaux et internationaux pour dynamiser leurs activités.

Ces Initiatives permettent aux artisans d'améliorer leurs revenus, d'accéder à une vie plus digne, et de garantir un avenir meilleur pour leurs familles, notamment grâce à l'éducation de leurs enfants.

Désormais ce sont plus de 15 000 petits artisans et producteurs qui ont bénéficié des services de financement et d'accompagnement fournis par Enda