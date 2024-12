Congo-Kinshasa: Le maire de Goma présente 22 présumés criminels arrêtés par les forces de sécurité

Le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kamand, a présenté jeudi 26 décembre dans la capitale du Nord-Kivu, au moins 22 présumés criminels, tombés dans les filets des services et forces de sécurité dans le cadre de l'opération « Safisha Muji wa Goma », durant ces deux derniers jours.

Le maire rassure, par cette même occasion, la population sur les mesures de sécurité arrêtées pendant cette période festive.

Le commissaire supérieur principal Faustin Kamand appelle, cependant, la population de Goma à une collaboration avec les services et forces de sécurité.

L'autorité urbaine est de coeur avec les populations déplacées qui font face à l'insécurité dans leurs sites d'hébergement :

« Aujourd'hui nous avons une particularité quant à la problématique de la gestion de la sécurité dans les camps des déplacés de guerre. Aujourd'hui nous avons mis la main sur les présumés assassins de deux femmes il y a 48 heures au camp Bulengo et ceux qui ont tué à Kiziba 2, sur le territoire de Nyiragongo et ils sont là. Nous avons les présumés assassins des déplacés de guerre dans le camp Sam Sam, quartier Bugura. Ils sont là, avec leurs armes et ils reconnaissent leur forfait. Il y a un ordre opérationnel et vous voyez, dans les points chauds, sensibles et vitaux le déploiement des policiers et des militaires c'est pour renforcer davantage les dispositifs sécuritaires ».

Selon le commissaire supérieur principal Kamand, il est important également « de redynamiser les services de renseignement car sans les renseignements, on va tâtonner ».