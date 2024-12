Tunisie: 40 millions de dinars pour le lancement du premier hôtel Lifestyle au pays

Un investissement de 40 millions de dinars voit son aboutissement avec l'ouverture du premier hôtel Lifestyle en Tunisie.

Après quatre années de travaux, The NINE Lifestyle Experience, créé par le Groupe Seabel Hotels Tunisia, ouvre aujourd'hui ses portes, marquant une étape majeure dans l'industrie hôtelière tunisienne.

Situé à Tunis, The NINE est bien plus qu'un simple hôtel. Il se positionne comme un lieu de vie unique où travail, détente, restauration et bien-être se conjuguent harmonieusement. Ce concept novateur aspire à redéfinir les standards de l'hôtellerie en proposant des espaces polyvalents et des services sur mesure, adaptés aux besoins d'une clientèle diversifiée.

Parmi ses infrastructures, l'établissement offre 104 chambres au design raffiné, pensées pour allier confort et style. Mais The NINE ne se limite pas à être un simple espace d'hébergement et de loisirs. Il joue également un rôle pionnier dans la formation professionnelle en étant l'hôtel d'application de EIGHT Hospitality Business School, membre associé du prestigieux réseau des écoles certifiées par l'EHL (l'École hôtelière de Lausanne). Cette collaboration illustre l'engagement de l'établissement à préparer les talents de demain dans l'industrie hôtelière.

Ce projet ambitieux reflète la capacité de la Tunisie à innover et à se positionner comme une destination attrayante pour une clientèle locale et internationale exigeante.