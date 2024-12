Tunisie: Le ministre de l'Education appelle à l'interdiction stricte de la présence des smartphones dans les établissements scolaires

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a appelé vendredi à l'application ferme de l'interdiction des smartphones par les élèves dans les établissements éducatifs, précisant qu'il ne s'agit pas de les confisquer ou de les garder en mode silencieux dans leurs poches ou leurs cartables mais d'interdire strictement leur introduction dans les établissements éducatifs.

Alors qu'il supervisait le séminaire périodique des délégués régionaux de l'éducation qui s'est tenue tenu au Centre International de Formation des Formateurs et d'Innovation Pédagogique du Lac à Tunis et qui se poursuivra aujourd'hui et demain, le ministre a souligné que que les délégués régionaux de l'Education doivent informer les directeurs des établissements éducatifs qu'ils sont appelés à veiller à l'application stricte et ferme de la décision relative à l'interdiction des smartphones, en interdisant purement et simplement la présence des appareils mobiles connectés au sein des établissements scolaires afin d'éviter les abus et les dépassements liés à leur mauvaise utilisation dans l'enceinte éducative.

« Quelle que soit l'ampleur des difficultés, les directeurs des établissements éducatifs doivent s'impliquer davantage afin d'appliquer cette interdiction», a-t-il déclaré. Le ministre a expliqué que cette l'interdiction concerne uniquement les smartphones et n'inclut pas les autres téléphones mobiles ordinaires. Toute violation et non respect de cette mesure exposera les élèves à des sanctions disciplinaires.