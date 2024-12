Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté rencontre la délégation de toute la tribu Batahin

Port-Soudan — Le Président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré jeudi la délégation de toute la tribu Batahin, dirigée par Cheikh Montasir Khaled Muhammad Al-Siddiq Talha, l'intendant de toute la tribu.

L'intendant de toute la tribu a annoncé dans un communiqué de presse son soutien et sa position aux côtés des forces armées pour soutenir la bataille de Dignité et préserver l'unité du Soudan, notant l'importance d'unifier les rangs nationaux et de parvenir à un consensus national en faveur du mouvement national et en soutien aux forces armées dans leur guerre contre les milices terroristes rebelles.

M.Talha a appelé les gouverneurs des États à soutenir les expatriés qui ont été déplacés en raison des répercussions des violations commises par la milice terroriste et à leur fournir une aide et une aide humanitaires, soulignant le soutien et l'aide humanitaire fournis par la tribu Al-Batahin aux personnes touchées de l'est de l'État d'Al-Gezira et de la région Est du Nil.