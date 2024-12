Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre une délégation de l'Association de la Presse Electronique

Port-Soudan — Le Ministre des Affaires étrangères Dr Ali Youssef a reçu jeudi dans son bureau une délégation de l'Association de la Presse Electronique (APE), dirigée par M. Al-Sir Al-Qassas.

M. Al-Qassas a fourni au ministre une explication complète du rôle joué par l'APE dans le cadre des efforts médiatiques de soutien aux forces armées dans la bataille de Dignité afin d'assurer la stabilité et la sécurité au Soudan et de préserver sa souveraineté.

Il a souligné que l'APE comprend un grand nombre de journalistes professionnels qui jouent un grand rôle national dans la sensibilisation nationale et la préparation de la bataille de reconstruction après la fin de la guerre.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a exprimé son appréciation pour les efforts déployés par l'APE pour soutenir les efforts diplomatiques et donner un aperçu des positions du Soudan dans les forums externes et internes. Son Excellence a considéré que la diplomatie et les médias sont les deux faces d'une pièce de monnaie et jouent un rôle national important à cette étape critique de l'histoire du Soudan.

Son Excellence a souligné la coordination et la coopération avec l'APE pour attirer des opportunités de formation pour les cadres de l'APE dans les institutions de formation internationales, en plus de la participation à des forums et événements régionaux et internationaux. Il a évoqué la possibilité de renforcer les relations de coopération avec les associations des pays amis et les organisations internationales.