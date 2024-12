Ile Maurice: Elle dénonce l'arrestation violente de son époux

Cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Judy Thomas, chanteuse et directrice de Judy Production, allègue que son époux, Denis, 40 ans, aurait été victime de brutalité policière à Chemin-Grenier. Des vidéos de l'arrestation de son époux ont été postées sur sa page Facebook. Elle a retenu les services de Me Anoup Goodary et compte se rendre à l'Independent Police Complaints Commission.

«Je suis déterminée à aller de l'avant et cette affaire ne doit pas rester sans suite», confie Judy Thomas. Selon cette dernière, qui réside à Bambous, son époux aurait été giflé et malmené par des policiers dans la soirée du 24 décembre. Elle explique que la seule faute de son époux aurait été de s'être garé sur une ligne jaune. «Nous venions de sortir du magasin. La police avait placé une notice sur le pare-brise de notre véhicule et, en nous voyant, un agent nous a demandé qui avait garé cette voiture-là. Mon époux s'est excusé et a dit qu'il allait partir. Il n'avait pas pu trouver une autre place. Le policier se serait énervé. Li dir, ki sorry pena sorry nanie-la. Mon époux a répété qu'il était désolé pour cette erreur et est monté dans la voiture. Le policier lui a alors donné une gifle», raconte Judy Thomas.

L'habitante de Bambous relate que les collègues du policier ainsi que d'autres agents en civil se sont approchés et ont fait preuve de violence. Selon elle, les policiers auraient aussi menacé son fils de 16 ans, qui était avec eux. «Zot inn trouv mo garson. Zot dir li tomem ki ti sant Pinokio, be to pou al sant Pinokio dan prizon biento», confie Judy Thomas. Cette dernière relate que des policiers auraient aussi menacé de faire du «planting» chez elle. «Mon époux, je suis d'accord, a eu quelques petits ennuis dans le passé alors qu'il était consommateur de drogue synthétique, mais il n'est pas un trafiquant. On nous a aussi accusés d'avoir un couteau avec nous, ce qui est totalement faux. Une partie de la vidéo de l'arrestation de mon époux circule. Il était énervé après avoir été frappé. Pourquoi est-ce que les policiers ont seulement fait circuler une partie de l'arrestation sur les réseaux sociaux ?» s'insurge Judy Thomas.

Denis Thomas a été admis sous surveillance policière à l'hôpital Jawaharlal Nehru après son arrestation. Il devra être inculpé devant la justice après sa sortie de l'hôpital pour rogue and vagabond.