Maroc: Les Journées de communication régionales de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale font escale à Rabat

Rabat — La première édition des Journées de communication régionales de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale (FMSN) a fait escale, vendredi à Rabat, dernière étape de cette initiative.

Placées sous le thème "L'approche communicative, un choix efficace pour améliorer l'action sociale", ces Journées ont débuté à Casablanca (du 6 au 8 décembre), avant de se poursuivre à Marrakech (du 12 au 14 décembre) et à Tanger (du 20 au 22 décembre).

Cet évènement, qui se poursuivra jusqu'au 29 décembre, vise à renforcer la communication de proximité de manière interactive, à travers des stands des organismes et institutions partenaires qui offrent des prestations aux fonctionnaires actifs de la Sûreté nationale, aux retraités et leurs enfants, ainsi qu'aux ayants droit.

La Fondation a aménagé plusieurs stands, concernant notamment les services de communication et d'adhésion, ainsi que des espaces dédiés aux banques, aux établissements d'assurance et de télécommunication, en plus d'autres stands spéciaux pour présenter les différents services sociaux offerts aux adhérents.

Ces journées ont attiré un grand nombre d'adhérents de la Fondation, fonctionnaires actifs et retraités de la Sûreté nationale et autres bénéficiaires, qui ont vivement salué cette initiative.

Dans une déclaration à la MAP, le Commissaire de police principal, Mohamed Mechmachi, Secrétaire général adjoint de la Fondation, a indiqué que ces Journées de communication régionales s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la communication directe avec les fonctionnaires, les retraités de la sûreté nationale et leurs familles.

Il a affirmé que cet évènement, précédemment organisé à Casablanca, Marrakech et Tanger, a attiré un nombre important d'adhérents de la Fondation, qui ont afflué aux divers stands et ateliers pour s'informer de la gamme des services sociaux offerts, ou encore des différents avantages des accords de partenariat avec des opérateurs dans les secteurs de l'immobilier, des services bancaires, des assurances et des télécommunications, ainsi que dans les domaines de la santé et de l'enseignement.

Ces journées concernent les préfectures de police de Rabat et de Salé, ainsi que les directions centrales et les services de la Direction générale de la sûreté nationale, a-t-il précisé, ajoutant que cette édition devrait attirer un grand nombre d'adhérents.

Cet évènement réaffirme l'engagement de la FMSN en faveur de l'amélioration des conditions de santé des membres de la famille de la Sûreté nationale, et de l'adoption d'une stratégie de communication basée sur la proximité avec ses adhérents et d'une approche participative, a ajouté M. Mechmachi.

L'organisation de ces journées s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée par la Fondation, qui vise à diversifier l'offre de services sociaux au profit de ses adhérents, à élargir son réseau de partenaires, à améliorer la qualité des services sociaux proposés à la famille de la sécurité nationale et à favoriser la politique de communication et d'interaction avec les attentes des adhérents.

Créée en 2010 en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la grande famille de la Sûreté nationale.