Congo-Kinshasa: Déplacement massif de la population de Muliza à la suite des affrontements entre les FARDC et une coalition rebelle

Les habitants de Muliza, localité frontalière entre Bikarakara et Minembwe, au Sud-Kivu, ont abandonné leurs habitations depuis jeudi 26 décembre et se sont réfugiés dans le village voisin. Ils fuient la reprise des affrontements entre les FARDC et la coalition des forces rebelles Twiraneho à Minembwe, après une semaine d'accalmie, indique Samy Kalonji Badibanga, administrateur du territoire de Fizi.

Cette coalition est commandée par le colonel dissident des FARDC et général autoproclamé , dans les hauts plateaux du territoire de Fizi.

« C'est depuis 5 heures du matin de ce jeudi que la coalition Twiraneho-Gumino-android du général autoproclamé Makanika affronte les FARDC dans les hauts plateaux de Fizi, précisément dans le secteur de Lulenge, dans le groupement de Basimunyaka-sud. Ces affrontements se déroulent dans le village de Maturongo, Kinimbi,Biziba et Nyakishashu. Nos FARDC tiennent encore bon sur toutes les lignes de front », explique l'administrateur Samy Kalonji Badibanga.

Cette autorité politico-administrative signale également le déplacement massif de la population de Muliza, village frontalier de Bikarakara et Minembwe. Cette population en errance se dirige vers le village voisin pour chercher un abri, ajoute-t-il

La coalition rebelle Gumino -Android et Twiraneho est à Kalonge, Muliza, Rubemba et Bijabo qui est considéré comme son état-major général et Kalingi, Ilundu et Kabingo, connus comme ses bases stratégiques.