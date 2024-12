Congo-Kinshasa: Ituri - Les victimes des atrocités s'opposent à toute réconciliation avec les miliciens

Les communautés victimes des atrocités des groupes armés en Ituri déplorent l'approche de l'autorité provinciale qui veut qu'elles se réconcilient avec les différentes milices qui commettent de graves violations des droits de l'homme dans cette partie du nord-est de la RDC.

Le porte-parole de ces communautés, Vital Tungulo, l'a fait savoir dans une déclaration faite à la presse jeudi 26 décembre à Bunia.

Pour lui, cet appel du gouverneur est une façon pour l'autorité provinciale de se dérober de sa responsabilité et celle du Gouvernement d'imposer la paix en Ituri en combattant ces hommes armés. Il lui reproche également d'assimiler les groupes armés aux différentes communautés qui sont pourtant victimes des leurs atrocités.

« Le gouverneur demande aux Ituriens de se pardonner et se réconcilier. Nous avons l'impression que le gouverneur militaire a toujours confondu les groupes armés et les communautés en Ituri. Aujourd'hui, il parle de la réconciliation et de pardon. Mais qui veut-il voir pardonner ou se réconcilier avec des miliciens qui détiennent encore impunément les armes ? Ces miliciens génocidaires bien connus par lui ; contre qui rien de concret n'est fait jusqu'à ce jour, vont-ils se réconcilier avec qui ? et qui doit aller les pardonner ?», s'interroge Vital Tugulo.

Il invite le pouvoir de l'état de siège à imposer la paix et forcer le désarmement des miliciens. Depuis plus d'une année, la province de l'Ituri est en état de siège à cause de l'activisme des groupes armés.

Le gouverneur de province avait demandé mardi dernier, au cours d'une conférence de presse, aux fils et filles de l'Ituri de se réconcilier et de se pardonner pour la promotion de la paix dans cette province.