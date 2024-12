Angola: L'exécutif élève Mussulo au rang de lieu d'intérêt touristique

Luanda — Le Conseil des ministres a examiné vendredi, à Luanda, un projet de diplôme qui crée et classe la péninsule de Mussulo, dans la province de Luanda, comme lieu d'intérêt touristique.

La mesure, selon le communiqué diffusé à la fin de la séance, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, prend en considération le fait que le tourisme a le potentiel de s'imposer comme un secteur d'importance stratégique pour l'économie angolaise, générer de la richesse et de l'emploi.

L'intention de l'Exécutif angolais est de promouvoir une meilleure utilisation et de garantir un développement touristique de manière harmonieuse et intégrée, en préservant au mieux ses caractéristiques et en atténuant les effets négatifs de l'impact résultant de la croissance touristique inévitable, mais souhaitable, qui s'y produit.

Ressources minérales

Concernant le secteur des ressources minérales, pétrolières et gazières, la 12ème session du Conseil des ministres a examiné le projet de décret présidentiel qui approuve le Plan directeur du gaz naturel, un document qui définit les lignes directrices pour le développement durable des ressources de gaz naturel et leur utilisation dans le marché intérieur.

La mesure contribuera à la transition énergétique, à la diversification de l'économie nationale, en maximisant les bénéfices pour la société angolaise et en garantissant un retour sur investissement.

En conséquence, l'Exécutif considère que la mise en oeuvre du Plan Directeur du Gaz Naturel, combinée à l'intensification de la production de GNL angolais et de sa capacité maximale, de manière continue, permettra des coûts énergétiques abordables et sûrs, ainsi que la création de bases solides pour l'industrialisation, avec la participation du système financier du pays.

La mesure vise à réduire les dépenses annuelles en importation de produits tels que les engrais chimiques, les plastiques, le caoutchouc, entre autres, en devenant autosuffisants et exportateurs de ces produits.

Sécurité de l'État

L'ordre du jour de la séance comprenait également l'examen du projet de décret législatif présidentiel visant à doter le Service national d'information et de sécurité de son propre système de protection sociale obligatoire.

La mesure répondra aux spécificités de son activité, le système d'information et de sécurité de l'État, en donnant une plus grande dignité à ses employés dans l'exercice de leurs devoirs envers l'État.

Administration publique

En ce qui concerne l'Administration publique, le Travail et la Sécurité sociale, les membres du Conseil des ministres ont analysé le projet de décret présidentiel qui définit les infractions administratives du travail et réglemente les procédures d'application des amendes.

Le diplôme, qui reconfigure le système de sanction du travail, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, établit le droit aux infractions administratives, introduisant dans le système juridique angolais un régime qui caractérise et classe les infractions administratives correspondant à la violation des normes qui consacrent les droits et imposent devoirs de travail.

Au cours de la séance de ce vendredi, le Conseil des ministres a également été examiné le projet de décret présidentiel, qui réglemente le régime juridique du contrat de travail temporaire, ainsi que sur l'activité de détachement de travailleurs temporaires et les relations contractuelles respectives, un diplôme applicable aux entreprises et entités de travail temporaire couvertes par la loi générale du travail.

De même, le Conseil des ministres a analysé les diplômes complémentaires qui ont pour objet le transfert temporaire de travailleurs, ce qui découle de la nécessité d'actualiser les dispositions sur l'obtention des licences dans cette catégorie, conformément à l'établissement d'une comptabilité adéquate et d'une infrastructure technologique par des fournisseurs de l'État, entre autres.

La réunion a également examiné le projet de décret présidentiel qui réglemente l'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs étrangers non résidents, un diplôme juridique qui vise à adapter les dispositions qui réglementent le contrat de travail au paradigme inscrit dans la loi générale du travail en vigueur.

La mesure vise également à délimiter expressément l'attribution des frais dus pour l'enregistrement des contrats et à promouvoir le paramétrage normatif des services avec des tarifs définis par la loi sur les paiements à l'État, ainsi que l'unification des diplômes qui régissent le contrat de travail des étrangers non-résidents.

Instruments de coopération

Dans ce domaine, l'organe collégial du gouvernement a examiné le projet de résolution qui approuve la ratification de l'Accord international sur le Café de 2022, de l'Organisation internationale du café.

Le projet de résolution approuvant le protocole visant à faciliter la circulation des personnes dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), ainsi que l'adhésion de l'Angola à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, a également été examiné.

Il convient également de noter le projet de décret présidentiel qui approuve l'accord entre le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine sur l'exemption de visa pour les passeports et les laissez-passer et la facilitation des visas dans les passeports ordinaires pour le personnel de l'Union africaine, leurs personnes à charge, leurs familles et les experts en mission.

Le projet de décret présidentiel approuvant l'accord-cadre de coopération entre le gouvernement de l'Angola et la Côte d'Ivoire a également été analysé, ainsi que le projet approuvant l'accord de coopération entre les deux pays dans le domaine du sport et de la culture.

Le Conseil des ministres a également analysé le projet qui approuve l'accord de partenariat entre le ministère de l'Éducation de l'Angola et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture de l'Angola et le ministère de l'Eau et des Forêts de Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'agriculture.

Le mémorandum d'entente entre le ministère du Tourisme de l'Angola et son homologue cubain, pour la coopération dans ce domaine, a également été apprécié.