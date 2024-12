Algérie: Ouargla - Plusieurs programmes d'habitat seront réceptionnés l'année prochaine

OUARGLA — Le secteur de l'Habitat réceptionnera l'année prochaine plusieurs programmes de différentes formules de logement, susceptibles de répondre aux attentes des citoyens.

Retenus dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à prendre en charge la demande de la population, parmi ces projets, en cours de concrétisation et actuellement à divers taux d'avancement de leurs chantiers, figure un programme de 2.400 logements de type public locatif (LPL), a fait savoir le directeur de l'Habitat de la wilaya, Fodil Benyounes.

Ces efforts visant l'amélioration des conditions du citoyen ont donné lieu à la notification, via l'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), de 300 autres unités LPL pour la wilaya, en cours de réalisation dans la commune de Rouissat, ainsi qu'un projet de 50 unités du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales (FNPOS) et 660 logements promotionnels aidés (LPA) à la cité En-Nasr (périphérie d'Ouargla) et dans les communes de Sidi-Khouiled et Hassi-Benabdallah, actuellement à des taux d'avancement appréciables.

Une tranche de 887 logements de l'Agence d'amélioration et de développement du logement (AADL-2) dans la commune de Sidi-Khouiled, a été relancée durant le 3ème trimestre de l'année courant, et a été finalisée et raccordée aux réseaux divers.

Dans l'optique d'achever et de réceptionner les projets retenus pour la wilaya d'Ouargla, dont certains remontent à 2013, les responsables locaux s'emploient au suivi périodique des chantiers, incitant les entreprises réalisatrices à accélérer les travaux et renforcer les chantiers en main-d'oeuvre et en moyens matériels, en plus de respecter les normes de réalisation, en vue de livrer les projets dans des délais ne dépassant pas les 12 mois.

Création de nouveaux pôles urbains

De nouveaux pôles urbains ont été délimités ces dernières années dans la wilaya d'Ouargla, dans le but de remédier au manque de logements et désengorger les grands centres urbains, en optant pour l'aménagement de nouvelles assiettes de terrains devant accueillir les différents programmes d'habitat.

Le secteur de l'Habitat a bénéficié, par ailleurs, d'un ambitieux programmes de 2.000 LPL, localisés à la cité El-Bakrat, commune d'Ain El-Beida, et d'un autre de 1.055 LPL, dans sa nouvelle formule, répartis entre la cité En-Nasr (Ouargla) et la commune de Sidi-Khouiled.

Entre-autres pôles urbains, le projet de la nouvelle ville de Hassi-Messaoud (80 km d'Ouargla) où des programmes de 1.600 logements promotionnels aidés (LPA) et de 2.000 LPL sont actuellement à des taux de réalisation avancés, a indiqué le directeur de l'Habitat.

Le projet de la nouvelle ville de Hassi-Messaoud est composé de quatre grandes zones d'habitation totalisant 20.500 logements, dont 10.299 logements collectifs, 3.658 logements semi-collectifs, 3.854 unités individuelles et 2.773 logements mixtes, devant accueillir une population de 90.000 âmes, sachant que la nouvelle ville compte 46 projets (32 sectoriels et 14 communaux), selon la fiche technique du projet.

Les nouveaux pôles urbains sont dotés d'équipements et édifices publics, dont des établissements scolaires (des trois paliers), des sièges de sureté urbaine et de protection civile, des structures de santé, des lieux de culte, des locaux commerciaux, des aires de jeux, des espaces verts et des marchés de proximité, est-il précisé.

Plusieurs tranches de logements, de diverses formules de construction, seront attribuées à leurs bénéficiaires, durant le premier trimestre de 2025, selon la même source.

Il s'agit de la distribution, après achèvement des opérations d'aménagement et de réalisation des voies et réseaux divers, d'une tranche de 2.000 logements à la cité En-Nasr et une tranche similaire au pôle urbain d'El-Bakrat, commune d'Ain El-Beida, en plus d'un premier quota de 887 logements du programme AADL-2 dans la commune de Sidi-Khouiled.

S'agissant de l'habitat rural, il est fait état de la remise de plus de mille titres d'attribution aux bénéficiaires, dont une première tranche d'aide octroyée à 553 bénéficiaires et la deuxième tranche à 558 autres, qui seront suivies prochainement de la remise des tranches restantes.

A ces efforts de prise en charge des attentes des citoyens concernant les lotissements sociaux, la direction de l'Habitat a fait part de la distribution des premières tranches d'aides financières au profit de 1.869 postulants, qui seront suivies par la remise, progressivement, des aides restantes.

La wilaya d'Ouargla s'est vue accorder entre 2020 et 2024 des programmes d'habitat totalisant 28.130 logements, de différentes formules de construction, en plus de projets de 17 édifices publics, d'aménagement de nouveaux pôles urbains et de raccordement aux réseaux divers (eau, assainissement, électricité et gaz), selon les données fournies par la direction de l'habitat de la wilaya.