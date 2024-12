Algérie: Timimoun - Intenses efforts pour assurer la réussite de la saison du tourisme saharien

TIMIMOUN — D'intenses efforts sont déployés pour assurer la réussite de la nouvelle saison du tourisme saharien dans la wilaya de Timimoun qui sera au rendez-vous d'une série de manifestations nationales et internationales rehaussées par la célébration du Nouvel An Amazigh 2975, prévu entre les 10 et 12 janvier prochain, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.

Pour ce faire, les services de la wilaya entreprennent, en coordination avec les opérateurs touristiques, agences de tourisme et de voyages, d'autres acteurs concernés par les activités touristiques, d'intenses préparatifs pour réunir les conditions idoines permettant d'accueillir les flux de touristes nationaux et étrangers et offrir des prestations de qualité à la hauteur des invités de la région de Gourara.

Plus de 30.000 touristes, dont près de 2.000 touristes de différentes nationalités étrangères, devront rallier l'Oasis-rouge (Timimoun) lors de l'actuelle saison touristique (2024-2025), selon les prévisions de la direction du tourisme et de l'artisanat (DTA) qui estiment que cette affluence est un indicateur positif à relancer la dynamique touristique, un des facteurs de développement socioéconomique dans la région.

Plus de 25.000 touristes, dont 1.200 étrangers, ont convergé, depuis l'ouverture de la nouvelle saison du tourisme saharien, dans la région de Timimoun pour profiter d'un agréable séjour et apprécier le paysage naturel féerique de la région, dont les sites et vestiges disséminés à travers le territoire de l'Oasis-Rouge.

Par souci de conférer à Timimoun la belle image touristique qui lui doit, le wali, Benamar Souna, a, lors de maintes sorties de terrain, mis l'accent sur la nécessité d'hâter la cadence de réalisation des projets d'aménagement urbain de la commune du chef lieu de la wilaya, le respect des normes de réalisation, en sus du lancement des campagnes de nettoiement avec la participation des différents secteurs en vue de redorer le blason de la ville à la satisfaction des visiteurs de la région.

Les manifestations culturelles et sportives, facteurs d'attrait touristique

La wilaya de Timimoun s'apprête à abriter de multiples manifestations à leur tête la célébration du Nouvel An Amazigh, Yennayer 2975, les festivals culturels nationaux d'Ahellil et des cerfs-volants, a relevé le wali mettant, à l'occasion, en valeur ces activités dans la propulsion du tourisme saharien.

Pour sa part, le président de l'association du tourisme durable de la wilaya, Tewfik Boudraâ, a indiqué que ces activités multidisciplinaires devraient contribuer, concomitamment avec le lancement de la saison de tourisme saharien, d'octobre à fin avril prochain, à impulser le mouvement touristique dans la région.

L'on relève, à ce titre, que les programmes des manifestations prévues à travers l'Oasis-rouge prévoient, entre-autres, des randonnées aux sites archéologiques et touristiques, des galas artistiques animées par des troupes folkloriques locales, en sus de la mise sur pied des expositions mettant à la disposition des touristes et visiteurs de la région une panoplie de chefs-d'oeuvre et d'objets de souvenirs témoignant leur passage dans la région.

Les opérateurs touristiques de la région entendent, au travers l'organisation des manifestations et festivals, drainer le plus grand nombre de touristes, en appui à l'inauguration de nouvelles dessertes aériennes internationales directes ver la destination de Timimoun.

Ces démarches permettront, selon le vice-président de l'antenne régionale "Saoura" du syndicat national des agences de tourisme (SNAT), Mustapha Djebaïli, d'appuyer aussi bien le mouvement touristique que l'économie locale au travers la création des emplois permanents et saisonniers.

A ces facteurs contribuant au développement du secteur du tourisme dans la région, vient s'ajouter les structures d'accueil touristiques à l'instar de l'hôtel "Gourara", relevant de la chaine hôtelière d'Alger.

Cette structure a assumé, en coordination avec les agences de tourisme et de voyages, un rôle prépondérant en termes d'accueil des touristes et des prestations touristiques qualitatives offertes tant admirées par les clients.

"Gourara", une structure hôtelière modèle de haut-standing

Abondant dans ce sens, le directeur de l'hôtel "Gourara", Mohamed Belouandja, a affirmé que cet élan de flux touristique est le fruit des programmes concoctés par les agences de tourisme, en coordination avec les différents intervenants et partenaires du secteur, à la faveur de la projection de randonnées pédestres et mobiles, véhicules, quads et à montures, dromadaires notamment, pour rallier, au travers divers circuits déterminés, les sites archéologiques dont regorgent la région, dont les grottes d'Ighzer, Aghlad et Ksar Drâa.

Mettant la main dans la pâte pour contribuer à la promotion de la destination touristique de Timimoun, l'établissement hôtelier "Gourara" n'a ménagé aucun effort pour offrir les meilleures prestations à la satisfaction des clients, dont des soirées artistiques en plein air, à la faveur de l'ambiance paisible.

Dans l'optique de préserver ces services de qualités, cette structure hôtelière contribue également à la formation, en vertu de conventions avec la direction de la formation et de l'enseignement professionnels, de la main-d'oeuvre touristique qualifiée en réception, restauration et d'autres commodités nécessaires, a fait savoir le même responsable.

Approchés par l'APS, de nombreux touristes se sont déclarés envoutés par la splendeur des sites naturels, touristiques et des installations touristiques que recèle l'Oasis-rouge lui conférant le label de destination touristique par excellence.

La wilaya de Timimoun dispose, en matière d'installations touristiques, d'une quinzaine de structures, dont quatre hôtels, 11 camps, 11 agences de tourisme et de voyages, contribuant d'emblée, à la faveur des prestations offertes, à la promotion du produit touristique de la région.