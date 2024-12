Algérie: Industrie-pharmacie - Développement d'une plate Plateforme nationale du système de veille et d'alerte pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques

ALGER — La "Plateforme nationale du système de veille et d'alerte pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques", visant à fournir une vue d'ensemble claire du marché des médicaments afin de garantir leur disponibilité et de réguler le marché, a été présentée lors d'une réunion tenue entre le ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique et le Haut-Commissariat à la numérisation, indique vendredi un communiqué conjoint du ministère de l'Industrie et du Haut-Commissariat à la numérisation.

Dans le cadre de la coopération et de la concertation avec les secteurs ministériels pour réaliser une transformation numérique globale, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, la ministre, et Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, chargé de la Production pharmaceutique, Fouad Hadji, ont présidé, jeudi, au siège du Haut-Commissariat à la numérisation, une réunion consacrée à l'examen de plusieurs projets de numérisation liés aux secteurs industriels et de la production pharmaceutique, au cours de laquelle la "Plateforme nationale du système de veille et d'alerte pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques" a été présentée.

Développée par le Haut-Commissariat à la numérisation en faveur du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, en collaboration avec le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, ainsi que la Direction Générale des Douanes (DGD), cette plateforme numérique vise à "fournir une vue d'ensemble claire et précise du marché des médicaments afin de garantir leur disponibilité et de réguler le marché", précise le communiqué.

Lors de cette réunion, il a été procédé à l'examen et à l'enrichissement de plusieurs aspects de cette plateforme testée pendant 10 jours avant son entrée en service. Les deux parties ont également évoqué la nécessité "d'étendre cette expérience au secteur des industries alimentaires stratégiques de large consommation et à d'autres sujets stratégiques".

La rencontre a également permis d'évoquer les "moyens de coopération pour accélérer la numérisation du secteur industriel et de la production pharmaceutique, en exploitant de manière optimale les compétences humaines et matérielles des deux secteurs".

Aussi, il a été procédé à l'installation d'un groupe de travail composé de cadres des deux secteurs, "chargé de mettre en oeuvre la feuille de route du secteur industriel, comme convenu lors des ateliers dédiés à l'élaboration du plan national pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transformation numérique à court terme 2025-2026", selon la même source.