Congo-Brazzaville: Des sous-officiers formés à la gestion administrative, financière et logistique

La cérémonie marquant la fin de stage du Brevet technique 1 et 2 (BT1, BT2), ayant permis à plus de 1300 sous-officiers des Forces de sécurité intérieure de renforcer leurs capacités managériales et opérationnelles, a eu lieu le 27 décembre, à Brazzaville.

« Vous devez faire montre de professionnalisme dans vos nouvelles fonctions. Gardez cet élan dans l'intérêt des missions qui vous seront confiées au sein de vos structures respectives », a déclaré le directeur général des Finances et de l'Equipement du ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, le colonel-major Michel Innocent Peya, s'adressant aux sous-officiers qui viennent de terminer le stage de BT1 et BT2 en gestion administrative, financière, matérielle et logistique.

Ce premier stage du genre au sein des Forces de sécurité intérieure contribue à la modernisation de la fonction administrative, selon le colonel-major Michel Innocent Peya. Il est, par ailleurs, l'aboutissement du dynamisme de la réorganisation et de la modernisation de la Force publique, conformément aux instructions du président de la Répubique, Denis Sassou N'Guesso, chef suprême des Armées, réitérées à l'occasion des différents réveillons d'armes, a poursuivi le directeur général des Finances et de l'Equipement.

Faisant état du rapport bilan, en proclamant les résultats, le colonel Eliot Christel Mounkassa, directeur de stage, a indiqué que plus de 1300 sous-officiers (police, gendarmerie, garde républicaine) y ont pris part dont 720 au BT1; 640 au BT2 et 450 femmes pour les deux niveaux. Les dix majors de chaque brevet ont reçu leurs diplômes des mains de différents responsables de la Force publique ayant pris part à la cérémonie de clôture officielle du stage.

Des projets pour 2025

Dans son mort de circonstance, le colonel-major Michel Innocent Peya a souligné que sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, plusieurs projets seront réalisés au-delà des travaux de construction d'infrastructures actuellement en cours.

Pour l'année prochaine donc, il est prévu l'ouverture des premiers stages spécialisés dans les domaines techniques de la couture, la menuiserie, la plomberie, la pâtisserie, la conduite et bien d'autres. « Les personnels formés seront directement employés dans les unités techniques du groupement logistique des Forces de sécurité intérieure. Ces unités dont tous les travaux de construction de siège sont en cours de finalisation seront opérationnelles en tout début d'année 2025 », a fait savoir le colonel-major Michel Innocent Peya. Il a félicité le colonel Aubin Serge Willy Ikani pour la bonne tenue des troupes lors de cette clôture de stage.