Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Environ 34 milliards pour l'inclusion productive des jeunes

Le Comité de pilotage du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes a adopté, lors de sa deuxième session ordinaire, le 27 décembre à Brazzaville, le plan de travail et le budget annuel estimé à 34 milliards FCFA.

L'examen et l'adoption du budget annuel 2025, du plan de travail et de passation de marchés pour les dix-huit prochains mois ont ponctué les travaux du Comité de pilotage du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes. « Les principaux résultats attendus sont : le paiement des transferts monétaires à 27 000 ménages ; la formation de 22 400 jeunes âgés de 18 à 35 ans en auto-entrepreneuriat ; celle de 5000 jeunes âgés de la même tranche d'âge en apprentissage des métiers », a expliqué le directeur de cabinet de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ferdinand Sosthène Likouka. Il a ouvert les travaux de ladite session à laquelle ont pris part les représentants des différents ministères impliqués : Affaires sociales, Formation technique et professionnelle ; Jeunesse, Petites et moyennes entreprises...

Selon lui, cette session a eu lieu dans un contexte où, au plan social, le gouvernement a adopté le document d'actions prioritaires qui, en relation avec l'année de la jeunesse, participe à la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026 avec pour actions phares : le Programme pro-jeunes dont les actions consistent en la satisfaction des besoins et des préoccupations de la jeunesse. Aussi, la mise en oeuvre d'un programme d'investissement public et prioritaire devant soutenir les piliers du PND.

Dans ce sens, Ferdinand Sosthène Likouka a souligné ce qu'il qualifie d'avancées, notamment la formation de 7097 jeunes à l'élaboration des plans d'affaires et d'appui à la formalisation par le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. 2973 ont bénéficié de la garantie de cette structure le 30 octobre 2024.

Par ailleurs, il y a eu la formation et l'insertion de 687 jeunes par le Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage dans les filières de la maçonnerie, de la plomberie, du bois et de la restauration à Enyelle, Betou, Dongou et Impfondo, dans le département de la Likouala.

Il a également noté le recensement des candidatures à Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville et Ouesso dans le but de former 39549 jeunes à l'auto-emploi. La finalité étant de garantir à ces jeunes une subvention de production, tout comme celle visant à former 4 070 jeunes en apprentissage d'un métier dans le cadre la sixième sous-composante du projet. « A l'issue de cette formation, les jeunes bénéficieront d'une subvention de démarrage afin de monter leurs propres ateliers », a précisé Ferdinand Sosthène Likouka.