Tunisie: Le droit à la sécurité au quotidien

On ne remerciera jamais assez les responsables sécuritaires tunisiens pour l'immense travail qu'ils sont en train d'abattre dans la lutte contre la criminalité. Une criminalité qui, malheureusement, a gangréné beaucoup de classes sociales en Tunisie pendant la décennie noire, tous âges confondus...

Ce qui inquiétait le plus nos tranquilles citoyens, c'est que cette criminalité est devenue tellement banale qu'elle pouvait les atteindre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment... Un travail sécuritaire effectué avec application et un suivi puisque ces faits d'armes sans précédent se sont répétés tout au long de l'année avec à chaque fois du gros gibier dans la besace et pas que du menu fretin...

Voici la dernière revigorante nouvelle communiquée par le ministère de l'Intérieur : « Les unités sécuritaires ont effectué samedi (21 décembre), à l'aube, des descentes dans les gouvernorats de Nabeul et Zaghouan ayant conduit à l'arrestation de 451 individus dangereux et la saisie de quantités de produits stupéfiants et une somme d'argent ». Le communiqué ajoute que « ces perquisitions font suite aux opérations sécuritaires à large spectre menées dans tout le pays et dans le cadre de la traque des criminels dangereux, notamment ceux qui sont actifs dans le domaine du trafic de stupéfiants ».

Des chiffres certes mais aussi un message à tous les malfrats qui ont cru pouvoir transformer la Tunisie en une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Ce qui est également à remarquer, c'est que ce travail de « toilettage » est en train de se dérouler de façon régulière, comme l'a ordonné le Président Kaïs Saïed à maintes reprises, en insistant sur la nécessité de sauver nos adolescents dans les lycées des griffes de ces trafiquants.

Il était temps pour que la Tunisie ne se transforme pas en repaire pour les cartels sans scrupule. Il était temps pour que le Tunisien retrouve sa sécurité, car la sécurité est le fondement de toute forme de progrès, de prospérité économique et de paix sociale.