Tunisie: L'EST s'impose avec une formation remaniée - Ben Ali, Kada, Ben Saïd et les autres...

Malgré les absences enregistrées à cause de blessures et de suspensions et les choix faits par Laurentia Reghecampf de ménager certains joueurs-cadres en prévision du classico face au CSS, les joueurs utilisés à Gafsa ont livré le match qu'il faut, Mohamed Ben Ali, Zinedine Kada et Béchir Ben Saïd, notamment.

Les « Sang et Or » ont remporté, dans la logique des choses, une victoire nette et facile à Gafsa. Il faut avouer que l'adversaire, même s'il a évolué à domicile, ne pouvait pas faire le poids. De plus, les joueurs d'EGSG ont porté le brassard rouge pour réclamer leur paie. Pour revenir à l'Espérance, l'effectif très bien garni à la disposition de Laurentia Reghecampf l'a aidé à faire face aux absences enregistrées. En effet, le technicien « sang et or » était privé des services de Belaïli et Bouchniba suspendus, sans compter Rodrigues blessé et Maacha resté sous observation médicale. Ceci dit, l'entraîneur « sang et or » s'est permis le luxe de ménager certains joueurs cadres en prévision du classico face au CSS. Il a dû donc aligner des remplaçants.

Deux passes décisives

Parmi les remplaçants qui ont sorti leur match à Gafsa, l'arrière droit Mohamed Ben Ali.

Ce dernier a été l'auteur de deux passes décisives: un centrage millimétré pour Zinedine Kada qui a ouvert le score et un autre centre, toujours de la droite, pour Kebba Sowe, ce qui lui a permis de tripler la mise dans le temps additionnel. Le jeune Zinedine Kada a aussi sorti son match, rien que pour avoir débloqué la situation après près d'une demi-heure de jeu, en ouvrant le score après s'être fait oublier. Il a réussi un excellent placement qui lui a valu de se trouver au bon endroit.

Ben Saïd : une première réussie

Depuis son arrivée au Parc B en juillet dernier, Béchir Ben Saïd est resté dans l'ombre du jeune Amanallah Memmiche bien que ce dernier ait accumulé les erreurs. Cela dit, Ben Saïd, qui n'a que 32 ans, a encore de belles années devant lui. Sauf que son choix de rester dans l'ombre lui a coûté sa place de premier gardien de l'équipe nationale. Avant-hier, Béchir Ben Saïd est ressorti de l'ombre à la lumière face à EGSG. Et même si c'était un match facile pour lui, son jeu n'a pas été entaché de déchets pour un gardien de but qui n'a disputé aucun match officiel depuis près de six mois.

Les spécialistes vous le diront : contrairement aux joueurs de champ, les gardiens de but perdent rapidement leurs repères du moment où ils ne disputent pas des matchs.Puis, ce serait dommage pour l'Espérance de Tunis de ne pas profiter de l'expérience de Béchir Ben Saïd.Il y a tant de matchs à jouer cette saison et il y a de la place pour deux gardiens de but, peu importe qui sera le premier et qui sera le deuxième gardien de but. Bref, l'Espérance de Tunis a un choix bien garni qui lui permet de jouer sur plus d'un front.

Toutefois, le club semble avoir hiérarchisé ses objectifs : « Les matchs de championnat nous servent de préparation pour nos rencontres en Champions League », a déclaré l'entraîneur adjoint, Chamseddine Dhaouadi.